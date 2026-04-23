Ecopetrol estaría en etapas finales para adquirir una participación accionaria en la compañía Brava Energía. Esta es una empresa brasileña especializada en la industria gasífera y petrolera. Su base operativa está en el parque industrial de Catriel y en Añelo, en la provincia de Neuquén.
Las negociaciones se han adelantado durante varios meses. Con base en la tasa de cambio de la mañana del 23 de abril de 2026, la acción se estaría negociando alrededor de 23 reales brasileños o US$4,6. Adicionalmente, en Pipeline (medio de comunicación especializado) se señaló que Ecopetrol estaría buscando obtener la mayoría en la participación accionaria, con 50 % más una acción. Aunque la propuesta de algunos accionistas también ha sido elevar la oferta a 24 reales (US$4,8) por acción.
A lo anterior se añade que un informe de Citi detalló que Ecopetrol realizaría una oferta pública de adquisición con la finalidad de completar el proceso, y el precio total se elevaría a 5.600 millones de reales, equivalentes a US$1.120 millones.
Sin embargo, la oferta pública de adquisición no es de carácter obligatorio, puesto que los estatutos de la compañía Brava establecen que esta solo se debe realizar si se produce un cambio de control.
Por otro lado, Ecopetrol habría hecho ofertas a los grupos de accionistas de referencia que representan 20,8 % del capital y que no tienen derecho a nominar la mayoría del consejo. También hay otros grupos que representan 17,3 % del capital. A la vez, se calcula un precio de US$14 por ADR (American Depositary Receipt) en las acciones de la estatal energética colombiana.
Calificación de alto riesgo para Ecopetrol
Citi también señaló que Ecopetrol, compañía dirigida por el presidente encargado Juan Carlos Hurtado, tiene una calificación de alto riesgo a causa de la incertidumbre política, ya que el gobierno Petro ha mostrado un menor apoyo a la industria petrolera y gasífera, lo que afecta los escenarios de inversión y también la seguridad en el marco regulatorio.
A esto se añade que la importancia de Ecopetrol dentro del índice Colcap, donde están las principales compañías de Colombia en el mercado bursátil local, es alta. Según lo mencionado, un mayor interés en la renta variable en Colombia aumentaría el interés en Ecopetrol, pero una disminución en este indicador, a causa del riesgo, también tendría un impacto negativo en las acciones.
Como toda compañía del sector petrolero y gasífero, Ecopetrol también está expuesta a los precios internacionales del crudo. Citi manifestó en este punto que la compañía también está expuesta a los precios de las materias primas por el sistema tributario en Colombia, por lo que un aumento o una caída significativa en los precios del petróleo supondría un riesgo para las previsiones de la organización financiera.
Incluso señaló que, como el Gobierno posee 88,2 % de las acciones de la estatal energética, nombra a la mayoría de los miembros de la junta directiva y también de la administración. Por lo cual, dada esta posición, sus objetivos en materia de gestión podrían ser diferentes a los de los accionistas minoritarios.
A la vez está el factor del estado de los yacimientos en Colombia, puesto que gran parte del petróleo del país es pesado, lo que da indicios de bajos factores de recuperación. Con lo cual, si la empresa presenta factores de recuperación con tendencia a la baja, también podría verse afectada su calificación.
Adicionalmente, Ecopetrol puede vender hasta la fecha puede vender 8,3% adicional de sus acciones en una oferta pública. En caso de que surja la necesidad de buscar capital, puede existir un riesgo de exceso de oferta sobre las acciones, según lo mencionó Citi. Sin embargo, añadió que si cualquiera de estas tendencias muestra una perspectiva diferente, las acciones podrían tener dificultad para alcanzar el precio objetivo o incluso incrementarse más de lo esperado.
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Cabe mencionar que Citi todavía mantiene una recomendación de adquisición sobre las acciones de Ecopetrol, aunque con una advertencia de alto riesgo y fija un precio objetivo de US$14, el cual coincide con el precio actual del mercado.
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