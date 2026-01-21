En su Outlook Media 2026, Banco Itaú trazó un panorama claro para Colombia y América Latina: la región inicia el año con mayor resiliencia macroeconómica, pero el caso colombiano estará marcado por un repunte de la inflación y un giro más restrictivo de la política monetaria.
Según explicó Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Itaú, el entorno internacional sigue siendo incierto, aunque menos adverso de lo previsto. Para 2026, el banco espera que Estados Unidos recorte tasas en dos ocasiones, 25 puntos básicos cada una, lo que llevaría la tasa de referencia a un rango cercano a 3 % y 3,25 %. Este escenario implicaría un dólar global algo más débil, lo que favorece a las economías emergentes.
Itaú estima que China crecerá cerca del 5 % en 2026, apoyada en exportaciones y un consumo algo más firme, mientras que América Latina se beneficiará de términos de intercambio favorables y condiciones financieras externas más laxas.
En la región, México crecería alrededor de 1,5 %, tras un débil 2025, mientras que Chile y Perú se ubicarían por encima de su potencial: cerca de 2,5 % y 3 %, respectivamente. En estos países, la inversión privada y los altos precios de materias primas siguen siendo los principales motores.
Colombia: crecimiento sólido, pero presiones inflacionarias
Para Colombia, Itaú proyecta un crecimiento entre 2,3 % y 2,5 % en 2026, impulsado por el consumo privado. Sin embargo, este dinamismo también está detrás del principal foco de alerta: la inflación.
El banco estima que la inflación superará el 6 % durante el año, tras cerrar 2025 cerca de 5,1 %. Entre los factores que presionan los precios se destacan el fuerte aumento del salario mínimo, una demanda robusta en servicios y expectativas inflacionarias al alza. De hecho, la encuesta de analistas del Banco de la República mostró un incremento de cerca de 180 puntos básicos en la expectativa de inflación a un año.
Tasas de interés
Con este panorama, Itaú considera muy probable que el Banco de la República retome las alzas de tasas desde las primeras reuniones de 2026. El mercado ya descuenta incrementos iniciales entre 50 y 75 puntos básicos y un ajuste total en el año de entre 225 y 275 puntos básicos.
Este ciclo de alzas ayudaría a contener la inflación y, al mismo tiempo, daría soporte al peso colombiano. Itaú prevé un tipo de cambio relativamente contenido, en un rango cercano a $3.700 y $3.900, aunque advierte que el frente fiscal seguirá siendo una fuente de presión.
El banco subrayó que Colombia completaría varios años consecutivos con déficits fiscales alrededor de 6,5 % y 7 % del PIB, lo que mantiene elevada la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, destacó que el déficit en cuenta corriente sería más moderado, entre 2,5 % y 2,7 % del PIB, apoyado en un fuerte flujo de remesas, que en los últimos 12 meses superaron los US$13.000 millones.