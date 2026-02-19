FGA Fondo de Garantías se certifica bajo el estándar internacional ISO 27001

La expansión del crédito digital ha exigido que la seguridad de la información sea el eje central de la inclusión financiera. Por eso, expertos aseguran que, en un ecosistema donde los datos fluyen entre múltiples plataformas e intermediarios, el sistema financiero debe garantizar protocolos transversales que mantengan la privacidad a lo largo de toda la trazabilidad de las operaciones crediticias.
En 2024, de acuerdo con el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCert), el sistema financiero enfrentó 36.000 millones de intentos de ciberataque, lo que equivale a más de 98 millones de ataques diarios.
Destacado: Respaldo, tecnología y datos: así impulsa FGA Fondo de Garantías la sostenibilidad del crédito en Colombia
En cuanto al año pasado, tan solo entre enero y julio se registraron 27.000 millones de ataques cibernéticos contra establecimientos bancarios, un 69 % más que en el mismo periodo de 2024, según la SuperFinanciera.
Este panorama ubica a Colombia entre los países con más ciberataques en la región, lo que ha obligado a las empresas a fortalecer su infraestructura tecnológica para anticipar y mitigar estos incidentes con mayor eficacia.
En este contexto, las organizaciones han robustecido sus modelos de gestión mediante estándares que exigen controles auditables y la mitigación constante de riesgos.
Un ejemplo reciente es el caso de FGA Fondo de Garantías, que este mes ratificó su compromiso con la seguridad de la información al obtener la certificación internacional ISO 27001 para su proceso de garantías. Con este hito, la compañía se posiciona como pionera en su categoría y se convierte en uno de los primeros fondos de garantías en Colombia en alcanzar este estándar global.
El proceso incluyó la incorporación de herramientas tecnológicas especializadas, la formación de equipos en gestión del riesgo y la adaptación a la versión más reciente del estándar, el cual amplió los requisitos en materia de ciberseguridad en 2022 y esto implicó reforzar el modelo dentro de la organización antes de alcanzar la certificación.
Finalmente, Maryluz Giraldo, vicepresidenta de Tecnología y Operaciones del FGA Fondo de Garantías, afirmó: “Recibir la certificación ISO 27001 en nuestro proceso de garantías es la evidencia de una gestión rigurosa, volcada a proteger el activo más valioso de nuestros aliados: su información. Este logro valida un trabajo estructural de varios años que fortalece nuestras áreas de negocio, producto, tecnología y operación, garantizando un servicio con estándares de seguridad globales en favor de un ecosistema financiero más íntegro, seguro y transparente”.