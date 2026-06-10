Gobierno Petro lanza subasta de energías limpias y almacenamiento

El Ministerio de Minas y Energía se articuló con la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) para lanzar una nueva subasta de contratación de energía renovable a largo plazo. La subasta es un proceso mediante el cual se adjudican contratos para el suministro de energía eléctrica a largo plazo, hasta por 15 años, y esta iría entre 2030 y 2035.
La cartera también expresó que lo anterior impulsa nuevas inversiones, ayuda a diversificar la matriz energética mediante la incorporación de otras fuentes, y con ello, brinda confiabilidad al sistema. Lo anterior también está conectado con periodos en los que hay bajos niveles en los embalses, como ocurre durante fenómenos de El Niño.
El titular del Ministerio, Edwin Palma, manifestó que el país necesita energía para impulsar proyectos de inteligencia artificial y centros de datos. De esta manera argumentó la necesidad de esta nueva subasta en el mercado.
La entidad señaló que no adelantó este proceso sola, sino que estuvo acompañada por gremios de la industria energética colombiana, como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), SER Colombia, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía).
La entidad también destacó la participación de otros gremios y organizaciones fuera del sector, como la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
“El almacenamiento es uno de los productos de la subasta, una de las regulaciones que está a punto de salir. Le he pedido a la Superintendencia que nos saque rápido el concepto para la regulación, que ya está lista y construida. Es la primera regla que vamos a tener de señales de precios de remuneración”, expresó Palma.
Por su parte, la presidente de SER Colombia, Alexandra Hernández, manifestó que la subasta que se está presentando es importante, ya que integra mecanismos de contratación de largo plazo, los cuales son clave para que un proyecto obtenga financiación a través del sector financiero.
Mecanismos de contratación
Según lo señaló el Ministerio, el periodo de suministro de cada contrato será de 15 años, con fechas de inicio de operación previstas para el 1 de enero de 2030 o el 1 de enero de 2035.
La iniciativa de la cartera, junto con la BMC, también está fuertemente enfocada en la energía solar. Los proyectos que podrían participar estarían asociados a la generación de electricidad entre 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., es decir, durante un periodo de 12 horas. Sin embargo, también se contemplan otros que puedan vincularse y generar energía en diferentes momentos del día.
También se señaló que podrán participar plantas de generación con una capacidad neta efectiva mayor o igual a cinco megavatios. En el caso de las plantas de generación con fuentes renovables que cuenten con esa misma capacidad, estas deberán tener un concepto de punto de conexión que acredite la incorporación de nueva capacidad derivada de su entrada en operación comercial. Dicha ampliación deberá ser equivalente, como mínimo, a 40 % de su capacidad efectiva.
En cuanto a la autogeneración, estas iniciativas también podrán participar, siempre que provengan de fuentes renovables, como la solar, y cuenten con excedentes iguales o superiores a cinco megavatios.