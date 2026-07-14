Gremios minero-energéticos respaldaron el nombramiento de María Nohemi Arboleda como nueva MinMinas

Los principales gremios del sector minero-energético respaldaron la designación de María Nohemi Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía. Las organizaciones señalaron que, con su gestión en el gobierno de Abelardo de la Espriella, inicia una etapa para fortalecer la seguridad energética, garantizar el abastecimiento de electricidad, gas natural, minerales y combustibles líquidos, así como recuperar la inversión y promover el desarrollo regional.
“Estamos convencidos de que este es el momento de construir acuerdos de largo plazo que permitan aprovechar el potencial minero-energético del país con reglas claras, estabilidad institucional y decisiones sustentadas en evidencia técnica, considerando también los intereses de las comunidades”, expresaron los gremios en una comunicación conjunta.
Uno de los primeros en pronunciarse fue la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que afirmó que el nombramiento representa una oportunidad para recuperar a la minería como motor del desarrollo económico del país. El gremio manifestó su disposición para construir una agenda que permita potenciar el sector mediante el aprovechamiento del potencial geológico de Colombia.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) señaló que entre las principales prioridades del sector se encuentran las restricciones financieras que afectan la prestación del servicio de energía eléctrica, la pérdida de confianza inversionista, los riesgos de desabastecimiento de energía y agua, los retrasos en proyectos estratégicos y las intervenciones regulatorias que, según el gremio, han reducido significativamente la producción de gas natural en Colombia. Todo ello, además, en un contexto marcado por un fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
En materia financiera, Andesco calificó como urgente la situación del Caribe colombiano. Según el gremio, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos requiere cerca de $6 billones para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno Petro desde 2024 y que mantiene deudas multimillonarias con distintos agentes del sector.
El gremio también señaló que deben revisarse aspectos regulatorios, entre ellos la obligación de contratar 95 % de la energía por parte de las hidroeléctricas, las limitaciones ambientales que afectan la operación de los embalses y los cambios en la metodología de liquidación del cargo por confiabilidad. Asimismo, pidió fortalecer el respeto por los contratos y garantizar la independencia técnica de las entidades del sector para recuperar la inversión.
“Implementar procesos meritocráticos para la designación de directivos del sector y garantizar la separación de funciones, así como la independencia y el carácter técnico de las decisiones, es fundamental para un sector estratégico que requiere instituciones sólidas e independientes”, añadió Andesco.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) también felicitó a Arboleda por su designación y destacó que su experiencia como gerente de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, le brinda un conocimiento de primera mano sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y los desafíos que enfrenta el país en materia de confiabilidad.
A su vez, Silvana Habib, presidenta de Asoenergía (Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía), afirmó que Colombia enfrenta importantes desafíos en seguridad energética y que resulta valioso contar con una ministra con una sólida formación técnica y amplia experiencia en el sector. Agregó que el gremio estará dispuesto a aportar conocimiento y construir soluciones mediante el diálogo.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) manifestó que el trabajo articulado entre las regiones, las comunidades, el Gobierno, la academia y la industria permitirá construir políticas de Estado orientadas a fortalecer la institucionalidad y aprovechar de manera responsable los recursos energéticos del país.
“Estamos listos para trabajar conjuntamente en el desarrollo de estrategias y proyectos que permitan recuperar la autosuficiencia energética, fortalecer la competitividad y construir una Colombia más próspera, moderna y con mayores oportunidades para todos”, expresó la ACP.
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También manifestaron su respaldo al nombramiento de la nueva ministra la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, la Cámara Colombiana de la Energía, el Centro de Estudios de Energías Renovables y Agua (CEERA), Campetrol, Fenalcarbón (Federación Nacional de Productores de Carbón), Gasnova (Asociación Colombiana del GLP), la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), entre otros gremios del sector minero-energético.
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