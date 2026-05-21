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Mujeres en Colombia deben estar atentas porque este año se pensionan con menos semanas en Colpensiones

La pensión de las mujeres en Colombia cambió de requisito de semanas desde este año, baja a 1.250.

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Pensión de las mujeres en Colombia
Imagen: Colpensiones

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El sistema de jubilaciones aprobó cambios muy importantes para que las mujeres en Colombia se pensionen antes, dada la reducción en el número de semanas que deben cotizar.

A pesar de que la reforma al sistema de jubilaciones sigue en revisión por la Corte, este recorte en las semanas ya fue previamente avalado y por eso se debe aplicar.

El beneficio semanal, que ha sido criticado por algunos analistas, lleva a que las mujeres en Colombia cuenten con una pensión por retiro laboral sin tener que cotizar 1.300 semanas.

mujeres en colombia
Foto: cortesía Genfar

Recuerda el Ministerio de Trabajo que este año las mujeres se están jubilando habiendo cumplido 1.250 semanas cotizadas al sistema de solidaridad; es decir, el que administra Colpensiones.

Las empresas, por tanto, deben estar muy atentas a lo que pueda pasar con la modificación y notificaciones que entreguen a las mujeres afiliadas en Colpensiones.

Todo lo que bajará el tiempo de cotización para la pensión de las mujeres en Colombia

Analistas aseguran que este recorte de semanas supone un riesgo para la mesada pensional de las mujeres en Colombia pues disminuye el capital de ahorro y la base de liquidación.

Para el año 2027, añade la norma, las mujeres van a seguir viendo el beneficio pero el recorte en el número de semanas a cotizar no será de 50 sino de 25, para llegar hasta las 1.000 al año 2035.

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Beneficio de menos semanas que tendrán las mujeres en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Envigado

Recomendado: Si avalan importante ley, todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones

Adicionalmente, pero ese sí es un artículo que sigue en revisión, las mujeres en Colombia tendrán un bono extra si fueron madres, con recortes de 50 semanas por cada hijo tenido, y hasta por tres.

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Tags: pensionados en Colombia
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