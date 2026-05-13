Si avalan importante ley, todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones

Todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones en caso de que se destrabe una importante ley que sigue bajo estudio en la Corte Constitucional.
La norma, que ya fue avalada por el Congreso, pero que está bajo estudio del alto tribunal, lleva a un radical cambio del sistema de jubilaciones, eliminando la competencia entre los regímenes que lideran las administradoras privadas y el fondo público.
De darle luz verde a la reforma pensional, todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones y, después de cierto nivel salarial, deberán hacerlo en el fondo privados que hayan seleccionado.
Lo anterior aplicará, con el salario mínimo de este 2026, hasta los primeros $4.027.081, en cuyo caso verán descuentos por cotización en Colpensiones, mientras que, desde ese límite y hacia arriba, lo harán en alguno de los fondos privados.
¿Por qué todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones?
Lo anterior implica que Colpensiones pase a ser el administrador de jubilaciones más grande del país, lo que sigue generando importantes dudas sobre la capacidad financiera y de infraestructura.
Como todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones, será el mismo fondo público el que centralice todos los aportes y, una vez se cumplan los requisitos de jubilación, pague las mesadas a los jubilados.
Recomendado: Así podría una persona tener una mesada de pensión de $6 millones en Colombia
En caso de que la norma no sea avalada constitucionalmente, el sistema de jubilaciones se va a mantener con los regímenes por separado, lo que implica que los fondos privados sigan siendo también pagadores de las mesadas.