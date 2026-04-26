Número de víctimas mortales por atentando en Cajibió, Cauca, asciende a 19

En las últimas horas se ha registrado una oleada de violencia en Cauca y Valle del Cauca. El hecho más reciente se registró en la Vía Panamericana en el municipio de Cajibío, un sector que conecta las ciudades de Cali y Popayán.
De acuerdo con información preliminar, explotó un cilindro bomba sobre una buseta en el sector conocido como El Túnel y destruyó otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía. El atentado, que ha sido atribuido a frentes vinculados a Iván Mordiscos, hasta el momento deja un saldo de 19 víctimas y más de 38 heridas.
El general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, calificó el hecho como una respuesta de grupos armados ante la ofensiva estatal contra el narcotráfico y otras economías ilícitas.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que estas organizaciones buscan «producir miedo masivo en la población a través de la violencia» y resaltó que ese temor lo utilizan tanto el narcotráfico como sectores extremistas para ejercer control territorial y político.
En ese contexto, pidió intensificar la ofensiva contra esas organizaciones y anunció que avanzará en la denuncia formal contra los jefes de estos grupos ante la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que sus acciones constituyen crímenes de carácter internacional.
«Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UIAF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional», señaló el mandatario.
El gobernador del Cauca señaló, además, que en las últimas horas se han registrado otros hechos violentos en otros municipios como El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, afirmó.
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