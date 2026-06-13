Del 7 al 10 de julio, Econexia, la plataforma digital de conexiones y negocios de Corferias, realizará una nueva rueda de negocios dirigida al ecosistema de industrias creativas y culturales, un espacio que busca conectar a empresarios, emprendedores, proveedores y compradores del sector.
La jornada se desarrollará de manera virtual y permitirá que las empresas participantes agenden reuniones uno a uno con potenciales clientes, aliados comerciales, proveedores o socios estratégicos, de acuerdo con sus intereses y necesidades de negocio.
Este encuentro hace parte del calendario de ruedas de negocios de Econexia para 2026, una estrategia con la que Corferias busca seguir impulsando espacios de conexión empresarial para diferentes sectores productivos del país.
¿Quiénes pueden participar?
La rueda está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la cadena de valor de las industrias creativas y culturales. Allí podrán participar compañías relacionadas con diseño, producción audiovisual, contenidos digitales, servicios gráficos, comunicación, editorial, eventos, entretenimiento, artesanías, soluciones para experiencias culturales, tecnología aplicada a la creatividad, entre otros segmentos.
También es un espacio para empresas que, aunque no produzcan bienes culturales directamente, prestan servicios clave para el funcionamiento del sector, como logística, transporte, montaje, iluminación, sonido, impresión, distribución, comercialización o soluciones digitales.
La idea es que los participantes puedan encontrar contactos relevantes para fortalecer su operación, ampliar canales de venta, identificar proveedores especializados o explorar posibles alianzas para nuevos proyectos.
Econexia fortalece sus ruedas de negocios
En 2025, las ruedas de negocios de Econexia reunieron a más de 3.500 empresas y gestionaron más de 7.800 citas comerciales. Estos resultados han llevado a Corferias a mantener una programación por ecosistemas, con el objetivo de generar conexiones más especializadas entre oferentes y demandantes.
Para 2026, la agenda incluye ruedas de negocios enfocadas en sectores como industrias creativas y culturales, moda y confección, estilo de vida y consumo, industria, construcción, energía y medio ambiente, así como agroindustria y alimentos.
En el caso de las industrias creativas y culturales, la rueda del 7 al 10 de julio busca convertirse en un punto de encuentro para empresas que hacen parte de un sector cada vez más diverso, donde convergen creatividad, innovación, tecnología, servicios especializados y nuevos modelos de negocio.
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Las empresas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse con Jimena Flórez, asesora comercial de Econexia, al 3057891133 o al correo [email protected]; o con Nataly Peña, al 3208777958 o al correo [email protected].