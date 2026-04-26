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Lo que se sabe del intento de atentado contra el presidente Donald Trump durante cena en la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses ya capturaron a un presunto sospechoso del ataque.

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La Casa Blanca defendía los aranceles como herramienta de presión comercial y de seguridad nacional. Foto: White House Flickr.
Autoridades reportaron intento de atentado contra Trump. Foto: White House Flickr.

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El Servicio Secreto de los Estados Unidos informó de un tiroteo en las instalaciones de la Casa Blanca. El incidente tuvo lugar durante la Cena de Corresponsales que se llevó a cabo la noche del sábado 25 de abril. 

Los asistentes del evento, entre los que se encontraba el presidente Donald Trump, fueron evacuados del lugar y el intento fallido de asalto con armas fue neutralizado por las autoridades.

Horas después del ataque se confirmó que no hubo heridos, así como la detención de un sospechoso identificado como Cole Tomas Allen. Según la información preliminar, el atacante portaba varias armas, actuó solo y tenía en la mira atentar contra funcionarios de la administración Trump.

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Cole Allen, tras su detención este domingo en Washington. / DONALD J TRUMP via Truth Social
Cole Allen, tras su detención este domingo en Washington. / DONALD J TRUMP via Truth Social

Según afirmó el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, en una entrevista recogida por ‘The New York Times’, los investigadores han logrado recopilar información procedente de los dispositivos electrónicos del sospechoso y también han interrogado a varias personas de su entorno.

Tras el intento de atentado, varios mandatarios y figuras políticas se han solidarizado con el presidente estadounidense. Entre ellos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo argentino Javier Milei.

«Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se hayan encontrado bien, tras los recientes acontecimientos. Le hemos enviado nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

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Tags: Donald Trump, Estados Unidos
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