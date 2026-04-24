Colombia tendrá por primera vez auditoría internacional para las elecciones presidenciales

La Registraduría estructuró un plan de auditoría de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo con cuatro componentes para asegurar un análisis integral.
Este plan incluye una auditoría internacional especializada liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / Capel), orientada a robustecer la transparencia y confianza en las elecciones presidenciales con tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional.
“Por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales. Esta auditoría está a cargo de un órgano técnico con amplia experiencia en la materia, que brinda rigor independiente, estándares internacionales y perspectiva comparada”, señaló el Registrador Nacional.
De igual manera, como una de las principales medidas de transparencia, el plan comprende la auditoría del Código Fuente de los softwares de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación de resultados por los auditores de los partidos políticos acreditados.
El Registrador Nacional sostuvo que la exposición del Código Fuente de los cuatro softwares que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan verificarlo.
Además, “está garantizado el acceso al 100 % del código. Es de resaltar que este proceso contará con el acompañamiento de los órganos de control y las misiones de observación electoral”.
A su vez, anunció que el proceso de congelamiento de los softwares de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14, así como del software de consolidación y divulgación nacional de resultados, se tiene prevista para el 28 de mayo.
Adicionalmente, informó que como parte de las actividades preparatorias para las elecciones presidenciales se llevarán a cabo múltiples simulacros para evaluar la funcionalidad, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para estos comicios.
Dentro de los simulacros más determinantes se destacan el simulacro nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, el simulacro de escrutinios nacional y consulados el 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo. El plan general de auditorías también abarca la realización de pruebas de carga y estrés para medir la capacidad de las diferentes soluciones tecnológicas que intervienen en el proceso: preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación, actas E-14 y E-11 (acta de instalación y registro general de votantes), así como las plataformas de jurados, Infovotantes, control de puestos de votación, grupos significativos de ciudadanos, entre otros.
Por ello, el acceso a los sistemas se realiza bajo esquemas controlados, con auditorías técnicas, acompañamiento de organismos especializados y estrictos protocolos de seguridad, que garantizan tanto la integridad del proceso como la protección frente a amenazas.