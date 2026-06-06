IATA cree que Venezuela tiene potencial de volver a ser ‘hub’ regional para la aviación: “Vemos gran expectativa”

En el marco de la 82ª Asamblea General de la IATA en Río de Janeiro, donde Valora Analitik está presente, el gremio analizó las perspectivas de reactivación del mercado aeronáutico de Venezuela ante la nueva coyuntura política y comercial del continente.
El vicepresidente para las Américas, Peter Cerdá, destacó las altas expectativas que existen sobre este destino, recordando el rol histórico que tuvo su capital en la conectividad aérea de América Latina.
La agremiación subrayó que el país entró en una fase de reapertura estratégica tras un prolongado periodo de aislamiento comercial.
“En los años 70, Caracas era el ‘hub’ más importante que teníamos en la región. Teníamos una conectividad muy extensa con toda las líneas aéreas”, recordó Cerdá, aunque también dijo, que en los últimos años, el país vecino estuvo prácticamente cerrado. A pesar de eso, agregó: “Hoy en día vemos una gran expectativa con el cambio”.
Reinicio de operaciones en Venezuela, inversiones futuras y decisión clave sobre aeropuertos
El optimismo del sector aeronáutico se sustenta en los recientes movimientos de las grandes compañías globales, como Qatar Airways desde Medio Oriente o American Airlines desde EE. UU. Eso sí, también ha habido anuncios por parte de United y JetBlue.
En todo caso, no será lo único que moverá la industria en los próximos meses. Cerdá también destacó que en este plan serán clave las conexiones domésticas para la nueva fase que vive Venezuela.
De otro lado, afirmó que Caracas cuenta hoy con la infraestructura suficiente para reactivar su operación, pero anotó que, a futuro, se deberán realizar nuevas inversiones para evitar que sus aeropuertos se congestionen, tal y como ya pasa en el 54 % de las terminales que operan.
“Tenemos que invertir en mejor tecnología y mejores recursos, y asegurar que podemos operar de una manera eficiente y segura”, precisó el vicepresidente de la IATA para las Américas.
Y cerró diciendo que un dato clave para el futuro será conocer si el gobierno de Venezuela mantendrá la operación de los aeropuertos o si, por el contrario, abrirán la puerta para privatizarlos o concesionarlos.
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