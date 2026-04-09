American Airlines anunció que planea reanudar su servicio entre Miami (MIA) y Caracas (CCS) a partir del 30 de abril, condicionado a que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad de ambos países. La aerolínea es la primera en anunciar planes para conectar a Venezuela con Estados Unidos.
El vuelo sería diario y sin escalas, operado con un Embraer 175 de doble clase bajo la subsidiaria Envoy de American Airlines Group.
«American fue la primera aerolínea en anunciar planes para reiniciar el servicio desde Estados Unidos hacia Venezuela y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos» , afirmó Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle Airlines y Asuntos Gubernamentales. La aerolínea agradeció los esfuerzos del secretario de Transporte, Sean Duffy, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en la gestión de la ruta.
Más de 30 años de historia Miami – Caracas
American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y fue la aerolínea estadounidense líder en el país antes de suspender su servicio en 2019. Su hub en Miami es el principal punto de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, con conexiones directas a más destinos en el Caribe y la región que cualquier otra aerolínea estadounidense.
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«El hub de American en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro«, señaló Nat Pieper, vicepresidente sénior Comercial de American Airlines.