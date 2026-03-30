Estados Unidos anunció este 30 de marzo la reanudación formal de operaciones en su embajada en Caracas, una sede cuya gestión diplomática con Venezuela venía realizándose desde marzo de 2019 a través de la Venezuela Affairs Unit (VAU), ubicada en la embajada estadounidense en Bogotá.
Según la nota oficial del Departamento de Estado, la reapertura de operaciones en Caracas “marca un nuevo capítulo” en la presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela.
Avanza el retorno del personal diplomático de Estados Unidos
Según el Departamento de Estado, en enero llegó a Caracas la embajadora Laura F. Dogu para liderar en terreno los esfuerzos del gobierno estadounidense como encargada de Negocios. Además, su equipo trabaja en la recuperación del edificio de la cancillería para facilitar el regreso completo del personal “lo antes posible” y la eventual reanudación de los servicios consulares.
La reanudación de operaciones en la embajada en Caracas es un hito dentro del plan de tres fases del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para Venezuela. La decisión, fortalecerá la capacidad de Washington para relacionarse de manera directa con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado.
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Con este anuncio, Estados Unidos vuelve a operar formalmente desde Caracas, en un movimiento que reconfigura su presencia diplomática en Venezuela después de siete años.