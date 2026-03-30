La atención en Venezuela se ha centrado en el sector petrolero, por sus enormes reservas y el interés particular de Estados Unidos en esta industria. Pero las necesidades de inversión son mucho más grandes y se despliegan en toda la economía de este país.
Y el interés que se ha generado por las oportunidades que se abren es palpable. Tanto, que en los hoteles de Caracas volvió a escuchar a huéspedes hablando en inglés, según dijo a Valora Analitik Pedro Urdaneta, presidente de la Asociación de Capital Privado VeneCapital.
“Inversionistas de todas partes del mundo están ocupando los mejores hoteles de Caracas. Hay fondos brasileños y family offices de distintas partes, de fondos de Centroamérica, Estados Unidos y del Reino Unido”, explicó el ejecutivo precisamente en el Congreso de ColCapital 2026.
El punto de ancla es el sector petrolero pero, para Urdaneta, “hay que privatizar muchas cosas y eso está empezando a ocurrir”, lo que se traduce en un efecto en cadena que requiere movilizar recursos de diversas actividades, como la energética, la infraestructura vial y la vivienda, entre algunas de ellas.
Estas son las cifras para la reindustrialización de Venezuela
“En Venezuela hace falta muchísima deuda privada, especialmente a las empresas de servicios petroleros. Son muy buenas empresas de servicios petroleros, pero se quedaron sin capital de trabajo porque PDVSA mantiene con ellas unas deudas enormes”, detalla Urdaneta, al revelar los montos mínimos de inversión requeridos actualmente.
En primer lugar, el petróleo: Venezuela actualmente produce cerca de un millón de barriles diarios. “Para subir 500.000 barriles más, hacen falta unos US$12 millones entre 12 y 18 meses. Para mantenernos en esa producción necesitamos cerca de US$5,5 millones de inversión anual de reinversión, solo para mantenerte esa cifra y alcanzar potencial”.
Si la expectativa es llegar a ese potencial estimado de 4 millones de barriles al día, según Urdaneta, “ahí ya hay que invertir más de US$100 millones en un espacio de 12 a 15 años”, aunque reconoce que estas cifras pueden variar por geopolítica, precios y hallazgos a futuro.
En el caso del sector eléctrico hay otros retos: “Hay que invertir unos US$1.200 millones en infraestructura. Venezuela tiene una capacidad instalada eléctrica de 34.000 megavatios (MW), es enorme, pero estamos generando unos 9.000 MW”, un déficit de 2.000 MW, según mencionó.
Esto, sin dejar de lado los parques industriales apagados y otros sectores que entrarían en ese circuito de reactivación.
¿Empresas colombianas pueden entrar a Venezuela?
Urdaneta fue enfático: “El primer mito que hay que derrumbar es que Venezuela está embargada. El sector privado de Venezuela no está embargado. Si un colombiano quiere hacer un negocio con un venezolano, lo puede hacer perfectamente”.
Aclaró que aunque existen sanciones contra PDVSA, el Banco Central y personas específicas en la lista OFAC (Lista Clinton), dichas medidas restrictivas aplican a “ciertas industrias que están sancionadas, ciertas personas”.
Por ejemplo, mencionó que en el país operan empresas importantes, como IBM, Coca Cola o Pepsi, además de Chevron, las firmas consultoras EY, Deloitte, PwC y KPMG y firmas de abogados con presencia en otros países de la región.
La mayor objeción que tienen las empresas colombianas, de acuerdo con el presidente de VeneCapital, “es cómo llevar el dinero al país por un tema de corresponsabilidades bancarias y eso es lo que se disputa a nivel de Cámara Colombo-venezolana, y las cámaras industriales”.
Inversión no debe ser agresiva
Urdaneta expresó que su alerta de que el capital colombiano no está llegando, siendo uno de los mercados naturales para tomar posición e Venezuela con el restablecimiento de relaciones: “la preocupación es que se queden por fuera de oportunidad”.
Destacado: Producción de petróleo en Venezuela sigue creciendo y alcanza histórica cifra de barriles diarios.
En ese sentido, celebró que empresas como Cementos Argos y Nutresa ya estén hablando de reingreso al mercado de este país. “Eso debe ser un incentivo enorme a que otros empresarios colombianos también vean la oportunidad y que busquen socios locales”, afirmó, aunque enfatizó en que este proceso “no tiene por qué ser agresivo”.
“Puede ser en alianza, porque tienes al industrial venezolano que necesita capital de trabajo y puede haber transferencia de tecnología. A lo mejor eso termina más adelante un M&A”, finalizó.