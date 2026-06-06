IATA envía mensaje a Colombia y revela agenda de la industria aérea con el nuevo presidente

En el marco de la 82ª Asamblea General de la IATA en Río de Janeiro, el vicepresidente regional para las Américas, Peter Cerdá, reveló la agenda estratégica que la industria aérea presentará al presidente que resulte electo tras las segunda vuelta en Colombia del próximo 21 de junio.
El ejecutivo envió un mensaje directo a las autoridades colombianas, enfatizando que el sector está listo para trabajar de manera «colaborativa y transparente», siempre y cuando el nuevo gobierno los trate «como socios aliados y no como un problema o un actor disruptivo».
«Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno que entre, obviamente con una agenda que tenemos muy bien definida y esperamos que este gobierno esté dispuesto a trabajar de una manera colaborativa, transparente y que nos vean como un aliado”, dijo el líder gremial durante el evento, en el cual Valora Analitik está presente.
Y añadió que el éxito de esta hoja de ruta a que el Estado brinde las oportunidades necesarias para el desarrollo del transporte aéreo.
Impuestos y competitividad: los ejes de la agenda gremial de la IATA
El primer punto de la agenda que la IATA pondrá sobre la mesa del próximo mandatario es el freno a las cargas impositivas, advirtiendo que la región ya es considerada «relativamente cara» frente a otros mercados globales.
Cerdá aseguró que “cualquier tipo de aumento en impuestos perjudica al sector y sobre todo perjudica al consumidor”.
El directivo argumentó que la estrategia fiscal de la nueva administración debe enfocarse en masificar el flujo de viajeros y no en encarecer los tiquetes: “Tenemos que trabajar conjuntamente en cómo traemos más pasajeros para estimular un aumento más en el gasto de los consumidores. Porque un pasajero más va a gastar más que US$10 de aumento”.
A pesar de lo anterior, la IATA destacó a Colombia como un ejemplo de crecimiento operativo en la región, revelando que al comparar el primer trimestre del año anterior con el actual, el país registró un incremento del 5,3 % en las frecuencias de vuelo y una expansión del 4,2 % en la oferta de sillas en el mercado doméstico.
Eso sí, Cerdá advirtió que la agenda con el nuevo presidente exige un cambio profundo en las entidades estatales de control.
“¿Qué necesitamos de Colombia? Una relación mucho más proactiva con el Gobierno, con la Aeronáutica Civil, más alineamiento y entender la importancia del transporte aéreo”, sentenció.
Finalmente, el directivo indicó que el país debe frenar la tendencia de autoridades y legisladores, y «evitar imponer leyes y políticas que supuestamente tendrían que proteger al pasajero, pero que en realidad está perjudicando a los pasajeros”.
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