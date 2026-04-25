Maratón de encuestas a un mes de la primera vuelta para la Presidencia en Colombia

Las elecciones presidenciales en Colombia se acercan y, de cara a la primera vuelta el próximo 31 de mayo, las últimas encuestas se preparan para dar luces sobre las tendencias de los votantes.
La más reciente publicada fue la de AtlasIntel, para Revista Semana, que a comienzo de abril comparó a los cuatro candidatos con mayor favorabilidad para las elecciones presidenciales en Colombia. Según esta medición, ninguno de los aspirantes lograría una votación mayoritaria en la primera vuelta, lo que obligaría a una segunda, que se daría el próximo 21 de junio.
De acuerdo con la encuesta, ante la pregunta “Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría para presidente de Colombia?”, Iván Cepeda tendría una intención de voto de 37,8 %, lo que representa un aumento frente a marzo, cuando registró 35 %.
En el caso de Paloma Valencia, su intención de voto también mejoró, pues pasó de 16,5 % en marzo, hasta 22,9 % en la más reciente encuesta, evidenciando una mejora para estos dos candidatos.
Abelardo de la Espriella, aunque se mantiene con la segunda mayor intención, no registra una mejoría notable si se tiene en cuenta que para la más reciente medición arrojó una intención de 27,2 %, que contrasta con el 26,8 % de marzo.
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Vienen más encuestas: estas serían sus fechas
Otras firmas encuestadoras están pendientes de publicar sus mediciones previas a la primera vuelta presidencial en Colombia.
De acuerdo con información conocida por Valora Analitik, las mediciones de Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) estarían próximas a ser publicadas. Otras ya parecen tener fechas listas.
En el caso de Invamer, sería publicada este domingo 26 de abril en la noche, mientras que el CNC, que se ha publicado de la mano con Cambio, daría a conocer los resultados de sus mediciones entre este y el próximo fin de semana.
Además, en los primeros días de la próxima semana, probablemente el lunes, se publicaría la encuesta de GAD3, que se viene haciendo para Noticias RCN, La FM y La República.
Guarumo-EcoAnalítica, por su parte, también publicaría durante la próxima semana.
¿Cómo han sido las tendencias?
Descontando a AtlasIntel, hay varias tendencias que se han mantenido para las encuestas de marzo. Por ejemplo, la medición de Guarumo-EcoAnalítica para el tercer mes del año reveló empate técnico entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial
La encuesta del CNC dejó ver que tras las consultas interpartidistas Paloma Valencia pasó a segundo lugar en intención de voto para elecciones de 2026 y la senadora del Centro Democrático estaría en empate técnico en segunda vuelta con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
Este repunte de Paloma Valencia también se evidenció en la encuesta de la consultora española GAD3, pues Iván Cepeda solo subió un punto, pasando de 34 % en febrero a 35 % en marzo. Mientras que Abelardo De la Espriella cayó 5 puntos, de 26 % a 21 %, y Paloma Valencia subió 12 puntos, de 4 % a 16 %.
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