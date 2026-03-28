Encuesta Guarumo-Ecoanalítica: En segunda vuelta, Cepeda empata con Paloma y derrotaría a Abelardo

En una nueva entrega de la encuesta de la firma Guarumo-Ecoanalítica correspondiente a marzo de 2026 se revela la intención de voto para las elecciones a la Presidencia de la República.
De acuerdo con el sondeo, en la primera vuelta esa intención de los votantes la lidera el candidato de izquierda Iván Cepeda con el 37,5 %. Subió en comparación con el 31,7 % que había obtenido en la encuesta de febrero.
El segundo en la lista de elegidos por los votantes se encuentra Abelardo de la Espriella con el 20,2 % (cayendo frente al 22,6 % reportado en febrero pasado).
Seguido se evidencia que la candidata Paloma Valencia ocupa la tercera posición con el 19,9 % de la intención de voto de los colombianos reflejando, además, el mayor repunte entre los interesados en disputar la Presidencia colombiana tomando en cuenta que en los resultados de febrero marcaba el 10 % y en los de enero tenía apenas el 6,9 %.
Eso representa también que sumados los dos candidatos que se identifican como de derecha o centro derecha alcanzan el 41,1 %.
Aspirantes como Sergio Fajardo, Claudia López, Miguel Uribe Londoño y Roy Barreras siguen sin superar el 4 % de la intención de los votantes. El voto en blanco sigue siendo alto con un porcentaje de 11 %.
El candidato por el cual nunca votaría
La encuesta de Guarumo-Ecoanalítica les preguntó a los ciudadanos puntualmente por cuál de los candidatos a la Presidencia no votaría en las elecciones de mayo y junio.
La respuesta de la mayoría con un 37,2 % fue que no elegiría a Iván Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella con el 22 % y de Paloma Valencia con un 14,7 %.
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En segunda vuelta hay empate técnico entre Cepeda y Paloma
Dentro de las preguntas para la ciudadanía se incluyeron varios escenarios para la segunda vuelta de las elecciones que se disputará a mediados de junio próximo.
Allí, se evidencia que Iván Cepeda obtuvo el 43 % de la intención de los electores (subiendo levemente frente al 40,8 % de febrero) y Paloma Valencia escaló al 40 % (tenía 26,4 % en febrero y 21,2 % en enero). Es decir, alcanzan prácticamente un empate técnico teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta revelada hoy es de 2,2 %.
Por otro lado, en el escenario en el que Cepeda se enfrentara con Abelardo de la Espriella en esa segunda vuelta se muestra que el primero ganaría la Presidencia de Colombia con el 44 ,9 % de los votos frente a 36,4 %. Aunque ambos subieron en comparación con el sondeo de febrero, la diferencia se mantiene.
Los resultados completos de la encuesta de Guarumo-Ecoanalítica para marzo de 2026 se pueden descargar haciendo clic aquí.
La siguiente es la ficha técnica del sondeo:
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