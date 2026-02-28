Encuesta Guarumo revela caída de Iván Cepeda y crecimiento de Abelardo de la Espriella; consultas estarían definidas

A una semana de la primera jornada electoral 2026 en Colombia, una nueva encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para El Tiempo confirma que el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella siguen siendo los dos favoritos de cara a las elecciones de 2026, aunque la distancia entre ellos se ha reducido frente a la medición de enero.
A su vez, la encuesta mostró la tendencia para las consultas interpartidistas que tendrán lugar el próximo 8 de marzo.
Las consultas del 8 de marzo: un trampolín de visibilidad
Antes de la primera vuelta, los colombianos elegirán los candidatos de tres consultas interpartidistas. Aunque un 58 % de los encuestados afirmó que no participará en ninguna de ellas, las cifras sugieren que pasar por el tarjetón de una consulta tiene un efecto dinamizador claro.
El 26 % tiene intención de votar en la Gran Consulta por Colombia, donde Paloma Valencia se perfila como ganadora. El 8,6 % participará en la Consulta de las Soluciones, liderada por Claudia López. Y el 7,4 % lo hará en la consulta del Frente por la Vida (Roy Barreras y Daniel Quintero), donde Quintero se impondría sobre Barreras por más de 15 puntos en el escenario cabeza a cabeza, aunque entre los dos no superarían el 2 % en la votación presidencial general.
El crecimiento de López y Valencia evidencia el efecto de las consultas. «Las consultas funcionan como aceleradores de posicionamiento político», explicó Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo.
La pregunta ahora es si ese impulso les alcanza para disputar el tiquete a segunda vuelta, un espacio que hasta ahora parece reservado para los dos extremos del espectro.
Las cifras de primera vuelta
Cepeda lidera la intención de voto con el 31,7 %, aunque registra una caída frente al 33,6 % que obtuvo en enero. Los analistas apuntan a que el efecto del aumento del salario mínimo —interpretado como una movida política del gobierno Petro en favor del candidato del petrismo— parece estar diluyéndose a medida que sus efectos en el costo de vida y en el empleo se hacen sentir.
De la Espriella, por su parte, sigue creciendo en esta medición: pasó del 18,2 % al 22,6 %, un salto de 4,4 puntos porcentuales que lo consolida como la alternativa más sólida de la derecha.
El resto del campo presidencial se distribuye así: Paloma Valencia, 10 % (subió desde 6,9 %); Claudia López, 5 % (duplicó su respaldo desde 2,4 %); Sergio Fajardo, 3,6 %; Vicky Dávila, 2,7 %; Juan Manuel Galán, 2,5 %; Enrique Peñalosa, 2,2 %; Juan Carlos Pinzón, 1,5 %; Aníbal Gaviria, 1,4 %; Santiago Botero y Roy Barreras, 1,1 % cada uno; Juan Daniel Oviedo, 1 %; y Daniel Quintero, 0,8 %. El voto en blanco, con un 8,6 %, supera a la mayoría de los aspirantes.
Segunda vuelta: Cepeda gana, pero su margen cae
En el escenario de segunda vuelta, Cepeda sigue imponiéndose sobre cualquier rival que llegue a esa instancia. Frente a De la Espriella, el candidato del petrismo marcaría 39,1 % contra 35,2 % del abogado barranquillero. En enero esa diferencia era de 39,4 % a 33,9 %, lo que indica que la brecha se está cerrando. El voto indeciso, que aún supera el 25 %, podría inclinar la balanza definitivamente.
También se mostró la consulta por una disputa entre Cepeda y Fajardo que también ganaría el candidato del Pacto Histórico con una brecha aún mayor al igual que contra Paloma Valencia.
El mapa ideológico del electorado
Uno de los datos más reveladores de la encuesta es la composición ideológica del votante colombiano: el 31,8 % se declara de derecha; el 31,2 %, de izquierda; apenas el 9,6 % se ubica en el centro; y un 23,9 % dice no identificarse con ninguna corriente. Este equilibrio casi perfecto entre los dos extremos ayuda a entender por qué Cepeda y De la Espriella dominan las preferencias, y por qué el espacio para candidatos de centro es tan estrecho.
Para conocer más detalles de la ficha técnica y la encuesta completa de Guarumo-EcoAnalítica descargue el estudio completo en el siguiente enlace.
