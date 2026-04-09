Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella le ganarían a Iván Cepeda en segunda vuelta: encuesta AtlasIntel

La más reciente encuesta de AtlasIntel, elaborada para Revista Semana, comparó a los cuatro candidatos con mayor favorabilidad en la primera vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia, pues ninguno lograría votación mayoritaria.
Así, se plantearon diversos escenarios para la segunda vuelta, según los cuales Iván Cepeda se vería superado en intención de voto por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, lo que evidencia que los votantes ya se están decantando entre opciones que derrotarían al candidato de izquierda.
Según esta medición correspondiente a abril, el abogado De la Espriella lograría una intención de voto de 48,8 %, mientras que el candidato de izquierda obtendría 39,8 %, en caso de que estos dos sean las opciones.
Suponiendo que la segunda vuelta sea entre Paloma Valencia y Cepeda, la candidata del Centro Democrático tendría el 47,1 % de los votos, contra una intención de 39,6 % del senador.
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Esta es la primera encuesta que coincide en que dos de los candidatos con mayor oportunidad para pasar a segunda vuelta superarían a Cepeda. Además, en ambos escenarios, los votantes que darían su voto al candidato de izquierda es prácticamente el mismo.
Otras posibilidades en segunda vuelta
La encuesta de AtlasIntel planteó otras opciones. Por ejemplo, midió a Cepeda y a Sergio Fajardo, siendo el único escenario en el que el actual senador ganaría con 38,3 %, mientras que el exgobernador de Antioquia obtendría 37,4 % de los votos.
Vale la pena decir que en este escenario, 24,3 % votaría en blanco, daría voto nulo, o no sabe por cuál de los dos candidatos inclinarse.
Ahora, en un panorama sin Cepeda, en el que se enfrentarían De La Espriella y Fajardo, el abogado ganaría con 42,4 %, mientras que el “profesor” quedaría apenas con 20,9 % de la intención, con 36,7 % de voto en blanco/nulo.
Ficha Técnica
Consulte acá el documento completo de la más reciente encuesta de AtlasIntel.
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