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Nueva encuesta GAD3: Paloma Valencia repunta con fuerza, mientras De la Espriella cae; Cepeda se mantiene líder

Los resultados de la encuesta revelaron la intención de voto de los colombianos.

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Nueva encuesta GAD3: Paloma Valencia repunta con fuerza, mientras De la Espriella cae; Cepeda se mantiene líder
Nueva encuesta GAD3: Paloma Valencia repunta con fuerza, mientras De la Espriella cae; Cepeda se mantiene líder. Fotos: tomadas de X

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Este jueves 19 de marzo se conoció una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Esta vez por parte de la consultora española GAD3.

Los resultados, entregados a Noticias RCN, La FM y La República, revelaron la intención de voto de los colombianos.

Según se pudo conocer, Iván Cepeda solo subió un punto, pasando de 34 % en febrero a 35 % en marzo. Mientras que Abelardo De la Espriella cayó 5 puntos, de 26 % a 21 %, y Paloma Valencia subió 12 puntos, de 4 % a 16 %.

Mientras que Claudia López subió un punto, de 3 % a 4 %, al igual que Sergio Fajardo, de 2 % a 3 %.

Nueva encuesta GAD3

Se puede consultar la ficha técnica y la encuesta completa haciendo clic en el enlace.

Nueva encuesta GAD3: Paloma Valencia repunta con fuerza, mientras De la Espriella cae; Cepeda se mantiene líder
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Nueva encuesta GAD3: Paloma Valencia repunta con fuerza, mientras De la Espriella cae; Cepeda se mantiene líder

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Tags: Elecciones presidenciales 2026
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