Finanzas personales

Así podría una persona tener una mesada de pensión de $6 millones en Colombia

El monto de la mesada de pensión en Colombia de pende de a cuál fondo de jubilación pertenece el cotizante.

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heredar una pensión en Colombia
Celeridad del Consejo de Estado en caso pensional abre la puerta a frenos inmediatos de otros polémicos decretos. Imagen: Prosperidad Social

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De momento, Colombia cuenta con dos regímenes de jubilación y el monto de la mesada de pensión para cada caso depende de factores clave como el capital ahorra y el número de semanas cotizadas.

Incluso los requisitos cambian dependiendo sea el caso; por ejemplo: un cotizante en fondo privado no debe cumplir 1.300 sino al menos 1.100 semanas.

La mesada de pensión en Colombia también depende de si el cotizante contaba con ahorros en fondos voluntarios, los cuales se suman al capital acumulado durante los años de trabajo.

mesada de pensión
Imagen: Prosperidad Social

¿Cómo tener una mesada de pensión de casi $6 millones?

Para el caso de Colpensiones

La mesada no depende de un ahorro acumulado, sino del promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó en los últimos 10 años (Ingreso Base de Liquidación – IBL). 

Lo anterior teniendo en cuenta que el porcentaje de pensión oscila entre el 65 % y el 80 % del promedio salarial. 

Por lo que, para recibir $6 millones, un trabajador debe haber cotizado sobre un promedio salarial de aproximadamente $8 a $9,5 millones.

Embargo de mesada de pensionados
Imagen: Prensa Colpensiones

Cifra que es posible con un mínimo de 1.300 semanas (unos 26 años). Ahora, si se cotizan más semanas (hasta 1.800), el porcentaje de la pensión aumenta, permitiendo alcanzar el monto con un promedio salarial ligeramente menor. 

¿Y en fondos privados?

Para una mesada de pensión en Colombia $6 millones se estima que una persona necesita un capital acumulado de entre $1.100 millones y $1.300 millones.

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Aunque este monto puede subir si la persona tiene beneficiarios (conyugue o hijos menores) o si es mujer (debido a una mayor expectativa de vida estadística).

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Tags: pensionados en Colombia
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