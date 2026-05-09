Así podría una persona tener una mesada de pensión de $6 millones en Colombia

De momento, Colombia cuenta con dos regímenes de jubilación y el monto de la mesada de pensión para cada caso depende de factores clave como el capital ahorra y el número de semanas cotizadas.
Incluso los requisitos cambian dependiendo sea el caso; por ejemplo: un cotizante en fondo privado no debe cumplir 1.300 sino al menos 1.100 semanas.
La mesada de pensión en Colombia también depende de si el cotizante contaba con ahorros en fondos voluntarios, los cuales se suman al capital acumulado durante los años de trabajo.
¿Cómo tener una mesada de pensión de casi $6 millones?
Para el caso de Colpensiones
La mesada no depende de un ahorro acumulado, sino del promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó en los últimos 10 años (Ingreso Base de Liquidación – IBL).
Lo anterior teniendo en cuenta que el porcentaje de pensión oscila entre el 65 % y el 80 % del promedio salarial.
Por lo que, para recibir $6 millones, un trabajador debe haber cotizado sobre un promedio salarial de aproximadamente $8 a $9,5 millones.
Cifra que es posible con un mínimo de 1.300 semanas (unos 26 años). Ahora, si se cotizan más semanas (hasta 1.800), el porcentaje de la pensión aumenta, permitiendo alcanzar el monto con un promedio salarial ligeramente menor.
¿Y en fondos privados?
Para una mesada de pensión en Colombia $6 millones se estima que una persona necesita un capital acumulado de entre $1.100 millones y $1.300 millones.
Recomendado: A estos pensionados en Colombia los fondos privados les pegarán indemnización
Aunque este monto puede subir si la persona tiene beneficiarios (conyugue o hijos menores) o si es mujer (debido a una mayor expectativa de vida estadística).