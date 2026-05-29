Usuarios de Famisanar tendrán beneficio con cambio grande en entrega de medicamentos

Con el propósito de mejorar la entrega de medicamentos y fortalecer la atención a los afiliados, la EPS Famisanar implementó en Bogotá un plan de seguimiento en puntos priorizados de dispensación. La estrategia busca optimizar los tiempos de respuesta y garantizar una mayor gestión sobre tratamientos y fórmulas médicas que se encuentren pendientes de entrega.
La iniciativa contempla el acompañamiento permanente en diferentes sedes encargadas de la distribución de medicamentos. Según explicó la entidad, el objetivo es reforzar la presencia de colaboradores en estos puntos para brindar orientación a los usuarios, realizar seguimiento personalizado a cada caso y facilitar la articulación entre las áreas responsables del proceso. Con ello, se espera asegurar que la entrega de los medicamentos se realice en el menor tiempo posible.
Famisanar señaló que la medida hace parte de un plan orientado a fortalecer la experiencia de los usuarios mediante una atención más resolutiva y eficiente. De acuerdo con la EPS, este modelo permite identificar de manera más rápida las necesidades que se presentan en los puntos de atención y activar rutas de gestión en tiempo real para atender solicitudes relacionadas con fórmulas pendientes, autorizaciones y procesos de dispensación.
La entidad también indicó que la estrategia incluye un trabajo articulado con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para monitorear, priorizar y dar respuesta a las quejas y reclamos presentados por los afiliados. Este seguimiento busca mejorar la capacidad de respuesta frente a las inconformidades relacionadas con la entrega de medicamentos y otros servicios asociados a la atención en salud.
Seguimiento a quejas y tiempos de respuesta
Famisanar aseguró que, desde la puesta en marcha de esta estrategia a comienzos de mayo, ya se evidencian resultados en materia de atención al usuario. La EPS proyecta una reducción en las quejas radicadas ante la Superintendencia Nacional de Salud, con una disminución estimada del 5 % durante el mes.
La entidad sostuvo que el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento y monitoreo permitirá avanzar en la mejora continua del servicio, especialmente en uno de los aspectos que más inquietudes genera entre los afiliados: la entrega oportuna de medicamentos y tratamientos formulados.