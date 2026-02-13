Famisanar reduce en 40 % su pérdida proyectada y baja 35 % las tutelas tras tres meses de intervención

El agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, aseguró que ya se evidencian los primeros resultados en materia financiera y de atención al usuario, con una reducción significativa en pérdidas proyectadas, siniestralidad y acciones judiciales en contra de la entidad.
Según explicó, desde su llegada la EPS ha estado en el centro del debate público, algo que consideró “natural” cuando se adoptan decisiones estructurales y se impulsan cambios de fondo.
El interventor destacó que la entidad ha avanzado en indicadores clave durante los últimos tres meses.
Entre los principales resultados mencionó:
- Reducción de más del 40 % en la pérdida proyectada de recursos.
- Disminución de 9 puntos en la siniestralidad.
- Caída de las PQRS, que pasaron de cerca de 12.000 a 5.000.
- Reducción del 35 % en las tutelas en contra de la EPS.
“Los indicadores muestran que vamos en la dirección correcta”
El agente interventor reconoció que aún queda mucho trabajo por delante y que una intervención no se resuelve en pocas semanas, pero insistió en que las cifras reflejan un proceso de estabilización.
También negó que se hayan producido despidos masivos dentro de la entidad y aseguró que las nuevas vinculaciones responden a criterios técnicos, experiencia y méritos profesionales. “Nuestra prioridad es técnica”, enfatizó.
Finalmente, reiteró su invitación a quienes tengan inquietudes sobre el proceso a discutirlas en una mesa técnica, con cifras y de manera institucional.
“Las redes sociales no reemplazan el trabajo riguroso ni el diálogo”, advirtió, al tiempo que cuestionó los ataques en medio del ambiente electoral.
El interventor concluyó señalando que Famisanar cuenta hoy con cerca de 2.500 trabajadores comprometidos con estabilizar la EPS y garantizar la atención de sus afiliados. “Seguiremos trabajando con transparencia, resultados y respeto”, puntualizó.