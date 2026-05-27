Junta de Ecopetrol aprobó extender licencia de Roa por justificación médica

Ecopetrol informó que la Junta Directiva decidió autorizar el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada otorgada a su presidente, Ricardo Roa.
Esta había solicitado debido a una incapacidad médica reportada este 26 de mayo de 2026, y comenzaba el próximo 28 de mayo con una duración de 30 días.
Ahora, el permiso arrancará el 27 de junio, una vez finalice la incapacidad médica y el periodo de vacaciones pendientes del directivo. Desde esa fecha, Roa estará ausente durante un mes.
Mientras tanto, la compañía mantendrá como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente de Ecopetrol.
La decisión fue tomada en una sesión de la Junta Directiva este miércoles 27 de mayo, y fue comunicada al mercado por la petrolera.