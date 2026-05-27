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Junta de Ecopetrol aprobó extender licencia de Roa por justificación médica

La licencia comenzaba el próximo 28 de mayo con una duración de 30 días.

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salida de ricardo roa de ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Presidencia

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Ecopetrol informó que la Junta Directiva decidió autorizar el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada otorgada a su presidente, Ricardo Roa.

Esta había solicitado debido a una incapacidad médica reportada este 26 de mayo de 2026, y comenzaba el próximo 28 de mayo con una duración de 30 días.

salida de Ricardo Roa de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Fotos: Valora Analitik y Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Ahora, el permiso arrancará el 27 de junio, una vez finalice la incapacidad médica y el periodo de vacaciones pendientes del directivo. Desde esa fecha, Roa estará ausente durante un mes.

Mientras tanto, la compañía mantendrá como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente de Ecopetrol.

La decisión fue tomada en una sesión de la Junta Directiva este miércoles 27 de mayo, y fue comunicada al mercado por la petrolera.

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Tags: Ricardo Roa presidente de Ecopetrol
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