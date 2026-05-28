Logran acuerdo para devolver millonario cobro a usuarios en este servicio público

Un alivio económico recibirán millones de usuarios del servicio de gas natural en Colombia, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmara un acuerdo con la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur) para devolver recursos cobrados de manera indebida en distintas regiones del país.
La medida contempla el reintegro de $8.769 millones que habrían sido facturados por encima de los límites establecidos en la regulación vigente desde 2023. Según informó la entidad, más de 2,6 millones de usuarios se beneficiarán con esta devolución, después de que la compañía reconociera la aplicación de una tasa superior a la autorizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
De acuerdo con la Superintendencia, Progasur utilizó un porcentaje mayor al 10,94 % permitido dentro de la metodología tarifaria definida para este servicio. Debido a ello, el cobro fue considerado improcedente, razón por la cual se ordenó la devolución de los recursos a los usuarios afectados.
El acuerdo se implementará bajo la figura denominada Programa de Gestión Acordado, mecanismo que será aplicado por primera vez en Colombia con una empresa dedicada al transporte de gas natural. La Superintendencia explicó que esta herramienta busca corregir irregularidades relacionadas con la prestación del servicio sin necesidad de avanzar hacia un proceso sancionatorio.
¿Quiénes serán los ciudadanos beneficiados?
La devolución beneficiará a los usuarios a quienes se les realizaron cobros entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. En ese sentido, los descuentos comenzarán a reflejarse en las facturas del servicio de gas desde junio de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Recomendado: Colombia apenas importaba 3 % de su gas, pero hoy ya va en 23 % y podría llegar a 39 % en 2026
Asimismo, Progasur deberá informar a las compañías distribuidoras sobre el procedimiento acordado para garantizar que el traslado de los recursos se realice de forma inmediata y efectiva en los recibos de los usuarios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que mantendrá vigilancia permanente sobre el cumplimiento de este acuerdo, con el fin de verificar que las devoluciones lleguen correctamente a los ciudadanos y que las empresas involucradas cumplan con las condiciones establecidas.