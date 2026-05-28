Aumento que tendrían transbordos de Transmilenio y SITP: aplicaría cambio en TuLlave y otras tarjetas

Desde el Concejo de Bogotá fue aprobado en primer debate un proyecto de acuerdo que busca ampliar el tiempo permitido para realizar transbordos sin costo adicional entre los componentes troncales de TransMilenio y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Actualmente, los usuarios cuentan con una ventana de 125 minutos para efectuar los transbordos incluidos dentro de la tarifa integrada. Sin embargo, la iniciativa propone extender este periodo a 150 minutos con el propósito de ajustarlo a las condiciones de movilidad que enfrenta la capital, especialmente por la congestión derivada de las obras de infraestructura que se desarrollan en diferentes corredores viales de la ciudad.
El proyecto fue promovido por el concejal Rubén Torrado, quien señaló que el tiempo vigente resulta insuficiente para una parte importante de los pasajeros, en especial para quienes viven en localidades apartadas y deben combinar varias rutas para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o residencia. Según explicó, las demoras ocasionadas por el tráfico y los cierres parciales en distintas vías han incrementado considerablemente los tiempos de desplazamiento diarios.
Modernización en los medios de pago
Además de ampliar el tiempo de transbordo, la propuesta incluye medidas orientadas a modernizar los mecanismos de recaudo del sistema. Uno de los principales objetivos es que el beneficio tarifario no dependa únicamente de la tarjeta TuLlave, sino que también pueda aplicarse mediante tarjetas débito y crédito, tanto físicas como virtuales, así como a través de plataformas digitales como TransMiPass.
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La iniciativa también contempla la implementación de herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios consultar en tiempo real cuánto tiempo les queda disponible dentro de la ventana de transbordo desde la última validación del pasaje. Con ello se busca mejorar la experiencia de viaje y brindar mayor claridad sobre el uso del beneficio tarifario.
El proyecto deberá continuar ahora su trámite en el Concejo de Bogotá, donde tendrá que superar nuevos debates antes de convertirse en un acuerdo distrital. En caso de recibir aprobación definitiva, la medida impactaría a más de cuatro millones de personas que utilizan diariamente los diferentes componentes del Sistema Integrado de Transporte Público en la capital del país.