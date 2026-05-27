Tradicional supermercado hizo lanzamiento de nueva marca con estos productos de alta calidad

El comercio minorista en Colombia atraviesa una etapa de transformación marcada por cambios en las dinámicas de consumo y por la necesidad de los hogares de administrar mejor sus recursos. En ese contexto, las cadenas de descuento y los grandes formatos han fortalecido sus estrategias de marcas propias para ganar participación en el mercado y responder a una demanda enfocada en precio, calidad y variedad.
Empresas como D1 y ARA han impulsado este modelo de negocio en el país, consolidando las marcas privadas como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del retail colombiano. La tendencia también ha sido adoptada por otras compañías del sector que ven en estos productos una alternativa para fidelizar clientes y ampliar sus márgenes comerciales.
Una de las empresas que reforzó esta estrategia es Makro, compañía que actualmente obtiene cerca del 25 % de sus ventas totales a través de sus marcas propias. La cadena cuenta con nueve líneas privadas distribuidas en distintas categorías de alimentos, productos de consumo masivo y artículos dirigidos al canal institucional.
Entre las referencias que hacen parte de este portafolio se encuentran Aro, m&c, Ternez y Buen Corte, marcas que abarcan desde productos básicos de la canasta familiar hasta artículos especializados para negocios y restaurantes. Según la compañía, estas líneas permiten ofrecer precios hasta un 20 % inferiores frente a marcas comerciales tradicionales, sin modificar los estándares de calidad y control implementados en cada categoría.
¿Qué productos venderá Makro con esta nueva marca?
Como parte de su plan de expansión para 2026, Makro anunció el lanzamiento de cuatro nuevas marcas propias y la incorporación de cerca de 200 productos adicionales a su catálogo. La primera apuesta de esta estrategia será Crooji, una nueva línea enfocada en el segmento de snacks y productos de consumo rápido.
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La marca llegará inicialmente con referencias como papas fritas en sabores pollo, limón y BBQ, además de fosforitos y otros productos orientados al consumo cotidiano. La compañía busca posicionarse en una categoría de alta rotación, especialmente ligada a espacios de entretenimiento, reuniones familiares y consumo compartido.
Especialistas del sector señalan que el crecimiento de las marcas propias ya no está relacionado únicamente con precios bajos. En los últimos años, estas líneas evolucionaron hacia propuestas con mejor presentación, mayor diferenciación y estándares competitivos frente a marcas tradicionales.