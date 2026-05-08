Finanzas personales

Tras hacer cambio para competir con ARA y D1, este supermercado lanzó promociones en varios productos

Con estas promociones, este tradicional supermercado busca generar un ahorro importante en las personas.

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Makro sacó ofertas hasta del 90 %
Makro sacó ofertas hasta del 50 %. Foto: Makro

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En este mes de mayo diversos supermercados retail han lanzado varias promociones, D1, ARA y más buscan brindar una gran calidad a precios realmente bajos. En ese sentido, y con la reciente transformación que ha sostenido, la cadena mayorista Makro anunció una jornada nacional de descuentos que estará disponible entre el 8 y el 10 de mayo en sus 21 tiendas del país.

La estrategia comercial incluye promociones en alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y artículos de belleza, con rebajas que alcanzan hasta el 35 % en algunas categorías.

La compañía informó que durante estos días los consumidores podrán acceder a descuentos en productos tradicionalmente asociados con regalos y celebraciones familiares. Entre las referencias incluidas se encuentran los chocolates Ferrero Rocher y Raffaello, que tendrán una reducción del 20 % en su precio. A esto se suman los chocolates M&M, con descuentos del 25 %, así como diferentes líneas de masmelos, galletas y chocolates surtidos con rebajas de hasta el 30 %.

En la categoría de dulces también fueron incluidos los bombones y chocobombones de la marca Bianchi, que estarán disponibles con descuentos del 25 %. La cadena explicó que estas promociones buscan responder al incremento en el consumo que suele registrarse durante la temporada de celebración del Día de la Madre.

Makro sacó nuevos descuentos de hasta el 80 %
Makro sacó nuevos descuentos de hasta el 80 %. Foto: Cortesía Makro

Promociones incluyen alimentos, bebidas y productos de belleza

Además de los productos de confitería, Makro habilitó descuentos en bebidas y alimentos para compartir en reuniones familiares. Entre las promociones se destacan el té Hatsu con rebajas del 30 % y las sodas seleccionadas con descuentos de hasta el 35 %.

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La oferta también contempla productos de marcas reconocidas como Noel, Jet y Montblac, cuyos chocolates y galletas tendrán descuentos del 20 %. En la sección de licores y bebidas especiales, la cadena anunció promociones de hasta el 25 % en vinos y espumosos seleccionados.

Para quienes planean preparar almuerzos o cenas especiales durante la celebración, la empresa indicó que habrá descuentos en quesos madurados de Alpina y Colanta, además de referencias en salmón, camarones, carnes frías y snacks.

En paralelo, Makro activó una campaña enfocada en bienestar y cuidado personal que se extenderá hasta el 19 de mayo. Dentro de esta línea se incluyen descuentos de hasta el 35 % en productos de cuidado facial Pond’s y cuidado capilar Dove. Asimismo, marcas como Pantene, Savital, Head & Shoulders y Herbal Essences tendrán promociones del 30 % en referencias seleccionadas.

La compañía también confirmó que, hasta el 14 de mayo, habrá descuentos del 30 % en herramientas y accesorios de belleza de la marca Gama. La promoción aplicará para productos como planchas, secadoras, cepillos eléctricos y kits de estilizado, aunque estará sujeta a disponibilidad y únicamente en tiendas seleccionadas.

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Tags: finanzas personales
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