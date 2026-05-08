Tras hacer cambio para competir con ARA y D1, este supermercado lanzó promociones en varios productos

En este mes de mayo diversos supermercados retail han lanzado varias promociones, D1, ARA y más buscan brindar una gran calidad a precios realmente bajos. En ese sentido, y con la reciente transformación que ha sostenido, la cadena mayorista Makro anunció una jornada nacional de descuentos que estará disponible entre el 8 y el 10 de mayo en sus 21 tiendas del país.
La estrategia comercial incluye promociones en alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y artículos de belleza, con rebajas que alcanzan hasta el 35 % en algunas categorías.
La compañía informó que durante estos días los consumidores podrán acceder a descuentos en productos tradicionalmente asociados con regalos y celebraciones familiares. Entre las referencias incluidas se encuentran los chocolates Ferrero Rocher y Raffaello, que tendrán una reducción del 20 % en su precio. A esto se suman los chocolates M&M, con descuentos del 25 %, así como diferentes líneas de masmelos, galletas y chocolates surtidos con rebajas de hasta el 30 %.
En la categoría de dulces también fueron incluidos los bombones y chocobombones de la marca Bianchi, que estarán disponibles con descuentos del 25 %. La cadena explicó que estas promociones buscan responder al incremento en el consumo que suele registrarse durante la temporada de celebración del Día de la Madre.
Promociones incluyen alimentos, bebidas y productos de belleza
Además de los productos de confitería, Makro habilitó descuentos en bebidas y alimentos para compartir en reuniones familiares. Entre las promociones se destacan el té Hatsu con rebajas del 30 % y las sodas seleccionadas con descuentos de hasta el 35 %.
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La oferta también contempla productos de marcas reconocidas como Noel, Jet y Montblac, cuyos chocolates y galletas tendrán descuentos del 20 %. En la sección de licores y bebidas especiales, la cadena anunció promociones de hasta el 25 % en vinos y espumosos seleccionados.
Para quienes planean preparar almuerzos o cenas especiales durante la celebración, la empresa indicó que habrá descuentos en quesos madurados de Alpina y Colanta, además de referencias en salmón, camarones, carnes frías y snacks.
En paralelo, Makro activó una campaña enfocada en bienestar y cuidado personal que se extenderá hasta el 19 de mayo. Dentro de esta línea se incluyen descuentos de hasta el 35 % en productos de cuidado facial Pond’s y cuidado capilar Dove. Asimismo, marcas como Pantene, Savital, Head & Shoulders y Herbal Essences tendrán promociones del 30 % en referencias seleccionadas.
La compañía también confirmó que, hasta el 14 de mayo, habrá descuentos del 30 % en herramientas y accesorios de belleza de la marca Gama. La promoción aplicará para productos como planchas, secadoras, cepillos eléctricos y kits de estilizado, aunque estará sujeta a disponibilidad y únicamente en tiendas seleccionadas.