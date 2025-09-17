Famoso supermercado devolverá 100 % de la compra a sus clientes: También habrá remate de productos

En el marco de la celebración de su aniversario número 30, Makro anunció una serie de actividades y promociones especiales dirigidas a sus clientes en todo el país. Nicolás Tobón, CEO de la compañía, conversó con Valora Analitik y destacó la relevancia de este hito en la historia de la organización.
“Es un momento muy importante para nosotros porque fuimos la primera multinacional del sector retail en llegar a Colombia en 1995, con la apertura de nuestra tienda en Villa del Río, en Bogotá. Durante los primeros cinco años expandimos nuestra operación con cinco nuevas tiendas en las principales ciudades del país. Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación y adaptación constante para responder a las necesidades de los clientes. Hoy, en 2025, celebramos tres décadas de trabajo con una campaña de aniversario que comenzó el 29 de agosto y se extenderá hasta el 2 de octubre”, afirmó Tobón.
En cuanto a la dinámica de la campaña, el directivo explicó que Makro ha diseñado una estrategia de descuentos y beneficios de gran alcance. “En esta ocasión estamos ofreciendo cerca de 1.000 productos en promoción, con volantes semanales y descuentos que van del 25 % al 50 %, e incluso alcanzan el 60 % en algunos artículos. Además, quienes realicen compras superiores a $300.000 podrán participar en una ruleta digital y obtener, de forma inmediata, bonos de compra de hasta el 100 % del valor de la transacción, con un tope máximo de $700.000”, precisó.
¿Qué otros sorteos y promociones tendrá Makro en el marco de su aniversario?
La iniciativa también contempla un sorteo especial. Según Tobón, la campaña está acompañada del lema ‘Makro, un aniversario de otro planeta’, vinculado a un premio central que consiste en un viaje todo incluido para cuatro personas al Centro de Visitantes de la NASA, en Florida. “De esta forma, nuestros clientes no solo acceden a precios competitivos y ahorros significativos en sus compras, sino que también tienen la posibilidad de ganar premios inmediatos o participar en esta rifa que representa el gran atractivo de la temporada”, señaló.
Las promociones estarán disponibles en los 21 puntos de venta físicos que la cadena tiene en Colombia, y estarán dirigidas tanto a consumidores finales como a familias y pequeños negocios. La propuesta busca fortalecer la capacidad de compra de los clientes a través de descuentos en productos de alta demanda y condiciones especiales de comercialización.
La oferta de esta campaña incluye alimentos, bebidas, productos de aseo, artículos de cuidado personal y licores, con rebajas de hasta el 50 %. Entre las marcas participantes se encuentran Ariel, Diana, Elvive, Coca-Cola, Ramo y Colanta, entre otras.
Las promociones se organizan de la siguiente manera:
- 50 % de descuento en frutas, verduras y productos seleccionados de higiene dental.
- 30 % de descuento en aceites, arroz, croquetas McCain, papel higiénico y detergentes.
- 25 % de descuento en gaseosas, llantas y snacks.
- 20 % de descuento en café, ponqués, chorizos y alimentos para mascotas.
- Ofertas especiales como el paquete de seis latas de cerveza Club Colombia por $17.900 y la botella de whisky Buchanan’s Two Souls (750 ml) por $158.680.