Reconocido supermercado lanzó campaña y regalará mercados: Así puede reclamarlos

La multinacional de retail Makro cumple tres décadas en Colombia y lo conmemora con una campaña nacional que se extenderá del 29 de agosto al 2 de octubre. Durante este periodo, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 50 % en diferentes categorías de productos, además de participar en sorteos y actividades en las 21 tiendas que la cadena tiene en 16 ciudades del país.
El plan de celebración incluye promociones en víveres, aseo personal y del hogar, bebidas, despensa familiar y artículos no alimenticios. Adicionalmente, Makro dispuso beneficios inmediatos en puntos de venta y un sorteo central que entregará como premio un viaje para cuatro personas al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, Estados Unidos.
“Este aniversario es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con los consumidores. En estos 30 años hemos evolucionado para ser más cercanos y versátiles. Queremos que tanto los grandes negocios como las familias colombianas vivan una experiencia de compra eficiente, con precios competitivos y alternativas que respondan a sus necesidades”, señaló Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.
Makro regalará mercados a sus clientes
Uno de los atractivos principales será el kiosco virtual instalado en las tiendas, donde los clientes que realicen compras iguales o superiores a $300.000 podrán participar en la dinámica de una ruleta digital. Esta permitirá ganar hasta el 100 % del valor de la compra, con un tope de $700.000. La compañía informó que, como parte de esta actividad, estarán disponibles 500 mercados para ser entregados de inmediato.
La estrategia contempla, además, el “Horecatón”, un espacio de ofertas diseñado especialmente para clientes profesionales del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Con esta iniciativa, Makro busca reforzar su papel como proveedor estratégico para uno de los sectores más relevantes de la economía nacional.
La empresa, que cuenta con más de 2.200 empleados directos en Colombia, destacó que esta campaña refleja su interés por consolidarse como un aliado clave para hogares y negocios. Según la empresa, su apuesta combina precios bajos, flexibilidad en las compras y propuestas innovadoras que integran experiencias más completas para los consumidores.