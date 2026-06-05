Mientras el Banco de la República mantiene las tasas de interés en niveles históricamente elevados y el mercado financiero sigue atento a la próxima reunión de política monetaria de finales de junio, los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan consolidándose como una de las alternativas favoritas para los colombianos que buscan rentabilidad sin asumir riesgos elevados.
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La decisión más reciente del banco central fue mantener la tasa de intervención en 11,25 %, un nivel que sigue trasladándose a los productos de ahorro ofrecidos por entidades financieras y compañías de financiamiento.
En medio de ese panorama, los CDT mantienen rendimientos que hace pocos años parecían difíciles de encontrar en inversiones conservadoras. Algunas entidades incluso continúan ofreciendo tasas superiores al 12 % efectivo anual para quienes estén dispuestos a mantener sus recursos invertidos durante un año.
La situación resulta especialmente relevante para los hogares colombianos que han visto cómo la volatilidad de algunos activos financieros y la incertidumbre económica derivada del entorno electoral han impulsado la búsqueda de instrumentos más predecibles para proteger el ahorro.
¿Por qué los CDT siguen siendo atractivos para invertir?
Un CDT es un producto financiero mediante el cual una persona entrega una suma de dinero a una entidad financiera durante un plazo determinado y recibe a cambio una rentabilidad previamente pactada.
A diferencia de otras inversiones, el rendimiento se conoce desde el inicio y no depende de las fluctuaciones diarias del mercado.
Por ejemplo, si una persona invierte $10 millones en un CDT a un año con una tasa cercana al 12 %, al finalizar el plazo podría recibir alrededor de $1,2 millones en rendimientos antes de impuestos y retenciones aplicables. Precisamente esa previsibilidad es una de las características que más valoran los inversionistas conservadores.
La permanencia de tasas altas está estrechamente relacionada con la política monetaria del Banco de la República. Cuando el banco central mantiene elevadas las tasas de referencia para controlar la inflación, las entidades financieras suelen trasladar parte de ese efecto a los productos de ahorro, incluyendo los CDT.
Durante junio, IRIS, compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera, destacó que continúa observando una mayor demanda por alternativas de inversión enfocadas en preservar capital y generar rendimientos competitivos.
Según la entidad, las tasas disponibles actualmente oscilan entre 1 % y 12,3 % efectivo anual, dependiendo del plazo elegido por el inversionista. Entre las opciones con mayores retornos se encuentran:
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- 12,3 % E.A. para plazos entre 360 y 370 días.
- 11,9 % E.A. para plazos entre 540 y 719 días.
- 11,7 % E.A. para periodos entre 371 y 539 días.
- 11,6 % E.A. para plazos entre 300 y 359 días.
Estos niveles de rentabilidad siguen ubicándose por encima de la inflación anual observada en Colombia, lo que permite a muchos ahorradores preservar el poder adquisitivo de su dinero.
Isabel Palacio, gerente Comercial CDT, aseguró que el comportamiento de los usuarios evidencia una búsqueda cada vez más estratégica de productos financieros.
“Estamos observando una evolución importante en el perfil del ahorrador colombiano. Hoy existe una búsqueda más estratégica de productos que permitan equilibrar rentabilidad, liquidez y seguridad. En este contexto, los CDT continúan posicionándose como una alternativa sólida para quienes buscan construir estabilidad financiera en el mediano y largo plazo”, afirmó la directiva.
La tendencia coincide con un entorno en el que muchos inversionistas prefieren sacrificar algo de liquidez a cambio de obtener retornos conocidos desde el momento de la inversión.
Si las tasas de referencia comienzan a disminuir durante el segundo semestre, es probable que los rendimientos ofrecidos por los CDT también empiecen a ajustarse gradualmente. Sin embargo, por ahora los niveles actuales siguen representando una oportunidad para quienes buscan inversiones conservadoras.
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Desde IRIS consideran que, aunque el mercado podría experimentar cambios en los próximos meses, los CDT continuarán siendo una herramienta relevante para proteger el ahorro y obtener retornos previsibles en medio de un entorno económico que todavía exige prudencia financiera.