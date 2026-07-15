Los colombianos están gastando más en bienestar y autocuidado: estas son las categorías que más crecen

Los hábitos de consumo de los colombianos están cambiando. Aunque el control del presupuesto sigue siendo una prioridad para los hogares, cada vez más personas destinan parte de su gasto a productos relacionados con bienestar, autocuidado, salud e indulgencia, una tendencia que está transformando la composición de la canasta familiar y abriendo nuevas oportunidades para las empresas de consumo masivo.
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Así lo revela el más reciente estudio Demand Moments, elaborado por Worldpanel by Numerator, que concluye que el crecimiento del gasto en Colombia durante 2026 ya no está siendo impulsado únicamente por productos básicos, sino por categorías que ofrecen mayor valor agregado, experiencias de consumo y beneficios para el cuidado personal.
De acuerdo con el análisis, el consumidor colombiano busca hoy un equilibrio entre el ahorro y el bienestar, priorizando compras que le aporten satisfacción, salud, conveniencia y experiencias más aspiracionales, incluso en un entorno económico que continúa siendo desafiante.
Autocuidado y bienestar lideran el crecimiento del consumo de los colombianos
Uno de los principales hallazgos del estudio es que el denominado momento de consumo de autocuidado y bienestar registra un crecimiento del 15 %, impulsado por categorías como medicamentos de venta libre (OTC), bebidas funcionales, alternativas lácteas, productos de belleza, alimentos saludables y artículos premium para el cuidado del hogar.
A este comportamiento se suman los llamados momentos indulgentes, que avanzan 9 %, gracias al mayor consumo de snacks, lácteos indulgentes y bebidas alcohólicas.
Para Julián Pardo, Associate Manager de Worldpanel by Numerator, este cambio refleja una transformación en las prioridades de los hogares.
«El shopper colombiano está redefiniendo sus prioridades de consumo. Hoy vemos hogares que buscan equilibrio entre control del gasto y bienestar personal, destinando parte importante de sus compras a categorías que les generan satisfacción, salud o experiencias más aspiracionales», afirmó el experto.
El estudio identifica cuáles son las categorías con mayor aporte al crecimiento del consumo en Colombia durante este año.
La primera es belleza, que aporta 18 % del crecimiento, seguida por bebidas funcionales con el 14 %, medicamentos de venta libre con 10 %, insumos para cocinar con 10 % y bebidas indulgentes con el 9 %.
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Según Worldpanel by Numerator, estas cifras muestran que el consumidor ya no limita sus decisiones exclusivamente al precio, sino que también evalúa atributos como calidad, funcionalidad y beneficios adicionales antes de realizar una compra.
El informe evidencia que las rutinas de cuidado personal se han vuelto más sofisticadas en Colombia. Mientras en 2023 un comprador utilizaba en promedio 4,2 categorías de belleza, en 2026 esa cifra aumentó a cinco categorías por consumidor.
Además, creció significativamente el número de personas que incorporan seis o siete categorías dentro de su rutina diaria.
Los consumidores que adquieren seis categorías de belleza pasaron del 16 % al 25 %, mientras que quienes compran siete categorías aumentaron del 9 % al 15 % en el mismo periodo.
Uno de los segmentos con mayor dinamismo corresponde a los productos dermocosméticos. El estudio destaca que las cremas faciales de esta categoría duplicaron su alcance en apenas dos años, reflejando una mayor preocupación de los colombianos por el cuidado especializado de la piel y una creciente sofisticación en las decisiones de compra.
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«Hoy el consumidor no solo busca resolver necesidades básicas. También está construyendo rutinas más especializadas y sofisticadas, especialmente en categorías asociadas a salud, bienestar y cuidado personal», explicó Pardo.