Nuevo decreto permite solicitar devolución de este impuesto bajo ciertas condiciones 

La posibilidad de recuperar impuestos pagados de más suele estar reservada para casos excepcionales. Sin embargo, un nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional abrió una puerta para que determinados contribuyentes puedan solicitar la devolución de recursos relacionados con uno de los tributos que más debate ha generado desde la reforma tributaria de 2022.
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Se trata del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. A través del Decreto 0509 de 2026, el Ministerio de Hacienda reglamentó las condiciones para aplicar la llamada «no causación» de este tributo y, en ciertos escenarios, permitir incluso la devolución de pagos realizados anteriormente.
La medida cobra relevancia porque fija por primera vez el procedimiento para que empresas productoras e importadoras de envases, empaques y embalajes plásticos puedan acreditar avances en economía circular y reducir o eliminar la obligación tributaria sobre parte de los materiales gravados.
La novedad más importante es que, bajo determinadas condiciones, quienes ya pagaron el impuesto podrían corregir sus declaraciones y reclamar recursos pagados en exceso, algo que hasta ahora no estaba claramente reglamentado.
¿Qué impuesto está involucrado en el nuevo decreto?
El tributo fue creado por la Ley 2277 de 2022 como parte de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Petro. Su objetivo es desincentivar el uso de plásticos de un solo uso empleados para envasar, embalar o empacar productos.
La Corte Constitucional aclaró posteriormente que el impuesto recae sobre el material plástico utilizado en esos envases o empaques y no sobre los bienes contenidos en ellos. Esa interpretación quedó recogida en la reglamentación expedida por el Gobierno.
En términos prácticos, el impuesto aplica a fabricantes e importadores de empaques y envases plásticos de un solo uso, quienes deben liquidar el tributo de acuerdo con los gramos de plástico gravados.
El Decreto 0509 reglamentó la Certificación de Economía Circular (CEC), documento que será expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que permitirá demostrar el cumplimiento de metas ambientales relacionadas con reciclaje, aprovechamiento de residuos y gestión circular de materiales.
La certificación tendrá una vigencia de un año y servirá para determinar qué proporción del plástico utilizado puede quedar excluida del impuesto mediante un denominado «Factor de No Causación».
Entre los criterios que serán evaluados están el contenido mínimo de material reciclado en nuevos productos, aprovechamiento de residuos plásticos, recolección de material reciclable, participación en planes de gestión ambiental de envases y empaques, y el desarrollo de proyectos de innovación y ecodiseño.
La norma establece como regla general que la certificación permite evitar que se cause parte del impuesto, pero no genera automáticamente una devolución de recursos ya pagados. No obstante, existe una excepción importante.
Si una empresa solicita oportunamente la Certificación de Economía Circular y esta es expedida por la ANLA después del vencimiento para presentar la declaración tributaria, podrá corregir la declaración para reducir el valor a pagar.
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Y si esa corrección genera un pago en exceso, el contribuyente podrá solicitar la devolución de esos recursos conforme a las reglas generales del Estatuto Tributario.
Según el análisis jurídico elaborado tras la expedición del decreto, «si bien la regla general señala que la no causación no da lugar a devoluciones automáticas, esta limitación no aplica cuando la disminución del impuesto proviene de una corrección de la declaración». En consecuencia, en esos casos sí procede la devolución de los pagos efectuados en exceso.
Suponga que una empresa fabricante de envases plásticos presentó su declaración y pagó el impuesto correspondiente. Meses después, la ANLA certifica que parte de los materiales utilizados cumplían las condiciones de economía circular establecidas por la norma.
Con esa certificación, la empresa podrá corregir la declaración presentada, reducir el impuesto liquidado y, si ya había realizado el pago, solicitar la devolución del dinero cancelado de más.
Lea el decreto completo del Ministerio de Hacienda haciendo clic en este enlace.