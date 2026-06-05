Así queda Colombia en el ranking mundial de jornada laboral tras llegar a 42 horas semanales 

La reducción de la jornada laboral en Colombia entrará en una nueva etapa el próximo 15 de julio de 2026. Desde esa fecha, la jornada ordinaria máxima pasará oficialmente de 44 a 42 horas semanales, culminando el proceso gradual establecido por la Ley 2101 de 2021.
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La medida convierte a Colombia en uno de los países latinoamericanos con menor jornada laboral legal y la acerca a estándares adoptados por varias economías desarrolladas que han optado por reducir las horas de trabajo sin afectar los salarios de los empleados.
Sin embargo, la comparación internacional revela un panorama más complejo. Mientras algunas naciones tienen límites legales reducidos, otras registran jornadas efectivas aún más cortas gracias a modelos de flexibilidad laboral, productividad elevada o acuerdos colectivos que van más allá de la ley.
¿Cómo queda la jornada laboral de Colombia frente al resto del mundo?
Con la entrada en vigor de la jornada máxima de 42 horas semanales el próximo 15 de julio, Colombia pasará a ubicarse entre los países con menor jornada laboral legal de América Latina, según la Ley 2101 de 2021.
La reducción es significativa si se compara con gran parte de la región, donde todavía predominan jornadas de entre 44 y 48 horas semanales.
Ranking de jornada laboral legal en América Latina
1. Ecuador: 40 horas semanales
El Código del Trabajo ecuatoriano establece una jornada ordinaria máxima de ocho horas diarias y 40 horas semanales.
2. Venezuela: 40 horas semanales
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) fijó una jornada máxima de 40 horas semanales y dos días continuos de descanso.
3. Colombia: 42 horas semanales
La Ley 2101 culminará su implementación el 15 de julio de 2026, cuando la jornada máxima ordinaria quede en 42 horas semanales sin reducción salarial.
4. Chile: 42 horas semanales
La denominada Ley de las 40 Horas estableció una transición gradual. En 2026 la jornada legal quedó en 42 horas semanales y continuará reduciéndose hasta llegar a 40 horas en 2028.
5. Brasil: 44 horas semanales
La Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) mantiene una jornada ordinaria máxima de 44 horas semanales.
6. República Dominicana, El Salvador, Honduras y Cuba: 44 horas semanales
Estos países conservan jornadas máximas de 44 horas, aunque con particularidades según actividades y sectores económicos.
7. Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua: 48 horas semanales
Las legislaciones laborales de estos países continúan contemplando jornadas ordinarias máximas de 48 horas semanales. En el caso uruguayo, el límite general para la industria sigue siendo de 48 horas, aunque determinados sectores cuentan con regímenes especiales negociados mediante convenios colectivos.
¿Y cómo queda Colombia frente a Europa?
Aunque la reducción representa un avance importante para Colombia, el país todavía se mantiene por encima de varias economías europeas.
Francia conserva la jornada laboral legal más corta entre las grandes economías occidentales, con 35 horas semanales establecidas desde las reformas conocidas como Ley Aubry. España mantiene una jornada máxima de 40 horas semanales mediante el Estatuto de los Trabajadores.
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En Países Bajos suele hablarse de semanas laborales de entre 36 y 38 horas, pero estas corresponden principalmente a convenios colectivos y no a una jornada máxima legal nacional. Por esa razón, los expertos recomiendan no comparar directamente ese caso con países que sí tienen límites legales definidos.
Uno de los errores más frecuentes en este debate es confundir la jornada máxima permitida por la ley con las horas que efectivamente trabaja una persona.
Según datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia registró cerca de 2.298 horas trabajadas durante 2024, equivalentes a unas 44,2 horas semanales en promedio. Esto significa que, incluso antes de completar la reducción legal, los colombianos ya trabajaban menos que el límite máximo permitido de 48 horas.
Esa diferencia también se observa en Europa. Países como Países Bajos registran promedios efectivos cercanos a 31 horas semanales, mientras que Canadá ronda las 32 horas, pese a que sus marcos regulatorios son diferentes.
Ranking mundial de jornada laboral: así queda Colombia frente a América Latina y las principales economías
1. Francia: 35 horas semanales
2. Ecuador: 40 horas semanales
3. Venezuela: 40 horas semanales
4. España: 40 horas semanales
5. Colombia: 42 horas semanales (desde el 15 de julio de 2026)
6. Chile: 42 horas semanales (en transición hacia 40 horas en 2028)
7. Brasil: 44 horas semanales
8. Honduras: 44 horas semanales
9. El Salvador: 44 horas semanales
10. República Dominicana: 44 horas semanales
11. Cuba: 44 horas semanales
12. México: 48 horas semanales en 2026 (la reducción a 40 horas será gradual hasta 2030)
13. Argentina: 48 horas semanales
14. Perú: 48 horas semanales
15. Uruguay: 48 horas semanales
16. Paraguay: 48 horas semanales
17. Costa Rica: 48 horas semanales
18. Guatemala: 48 horas semanales
19. Panamá: 48 horas semanales
20. Nicaragua: 48 horas semanales
21. Alemania: hasta 48 horas semanales según la Ley de Tiempo de Trabajo, aunque los convenios colectivos suelen ubicar la jornada efectiva cerca de 40 horas.
22. Reino Unido: hasta 48 horas semanales bajo las Working Time Regulations, con posibilidad de acuerdos voluntarios para superar ese límite.
23. Países Bajos: no tiene una jornada legal nacional de 36 horas; los convenios colectivos suelen fijar semanas laborales entre 36 y 38 horas.
24. Nueva Zelanda: no establece una jornada máxima legal semanal general, aunque el estándar más utilizado es de 40 horas.