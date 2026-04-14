Supermercado en Colombia sigue rematando productos: Frutas, verduras y proteínas a mitad de precio

Las cadenas de supermercados en Colombia continúan fortaleciendo sus estrategias comerciales con el propósito de ofrecer productos de calidad a precios competitivos. En este contexto, Makro mantiene su apuesta por dinamizar el consumo mediante su campaña “Precios Felices”, una iniciativa orientada a aliviar la carga económica de los hogares a través de descuentos en bienes de primera necesidad.
La jornada promocional estará vigente hasta el 16 de abril y contempla reducciones significativas en distintas categorías del mercado. Durante este periodo, los consumidores podrán acceder a ofertas en productos esenciales, lo que contribuye a optimizar el presupuesto familiar en un escenario marcado por la necesidad de controlar el gasto.
Uno de los ejes principales de la campaña es la categoría de alimentos frescos, que suele representar una parte importante del gasto mensual. En este segmento se ofrecen descuentos de hasta el 50 % en frutas y verduras seleccionadas, entre las que se incluyen productos de consumo frecuente como lechuga, papaya, plátano verde, aguacate, tomate chonto, guineo y manzanas. Con estas reducciones, la compañía busca facilitar el acceso a alimentos básicos a precios más accesibles.
En cuanto a las proteínas, la oferta abarca rebajas de hasta el 30 % en productos como filetes de tilapia, trucha y mezclas de mariscos. Asimismo, se incluyen descuentos en referencias congeladas, como cazuelas, mojarra y vegetales, que presentan reducciones similares. Otras alternativas de proteína animal, como pechuga de pollo, nuggets y cortes de churrasco, registran disminuciones cercanas al 20 %, ampliando las opciones disponibles para los consumidores.
¿Qué otros productos estarán en promoción en Makro?
La campaña también incorpora beneficios en productos de despensa, fundamentales para el consumo cotidiano. En este grupo se destacan descuentos de hasta el 30 %, con énfasis en artículos como el azúcar —con rebajas de hasta el 35 %—, así como aceites, pastas y harinas, cuyos precios pueden reducirse hasta en un 25 %. De igual manera, el portafolio de lácteos y panadería incluye promociones en yogures, avenas, margarinas y quesos, con descuentos que alcanzan el 25 %.
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En el segmento de bebidas y snacks, los clientes encontrarán reducciones de hasta el 30 % en refrescos y otras bebidas. También se contemplan promociones especiales en gaseosas seleccionadas, donde la segunda unidad puede adquirirse con un descuento del 50 %. A su vez, productos como galletas, pasabocas y gelatinas hacen parte de la oferta, con rebajas de hasta el 25 %.
Finalmente, la categoría de aseo personal y del hogar presenta descuentos de hasta el 30 % en artículos de cuidado capilar y corporal, así como en productos de limpieza. Otros elementos, como productos de higiene oral, desodorantes y jabones registran reducciones de hasta el 25 %, mientras que bienes de uso frecuente, como papel higiénico, servilletas y toallitas húmedas, cuentan con descuentos de hasta el 20 %.