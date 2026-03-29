Supermercado sigue competiendo duro con ARA y D1: Sacó importantes descuentos y promociones

La cadena mayorista Makro continúa fortaleciendo su presencia en el mercado minorista colombiano mediante una estrategia orientada a ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Esta apuesta se desarrolla en un entorno donde formatos de bajo costo, como Tiendas ARA y D1, han consolidado una tendencia de consumo basada en el ahorro.
En este contexto, la compañía avanza hacia la etapa final de su campaña promocional “Makromanía”, bajo el concepto de Mikro 2.0, con el lanzamiento de la fase denominada “ContraReloj”. Se trata de un periodo de cierre en el que se concentran los principales incentivos para los consumidores. Esta jornada especial se desarrollará entre el 27 y el 30 de marzo de 2026, mientras que la temporada completa de descuentos se mantendrá vigente hasta el 2 de abril.
Durante este tramo, la estrategia comercial combina reducciones directas en precios con beneficios adicionales asociados al uso de la “Makromanilla”, un mecanismo que permite acceder a descuentos exclusivos en productos seleccionados. Con ello, la empresa busca estimular la compra en categorías de alta rotación como alimentos, productos de despensa, artículos de aseo y cuidado personal.
¿Qué promociones tendrá disponibles Makro?
Entre las ofertas más destacadas se encuentran descuentos de hasta el 35 % en pescados y mariscos, una categoría que cobra relevancia en el marco de la Semana Santa, periodo en el que aumenta el consumo de estos productos. Asimismo, se anuncian reducciones del 50 % en frutas y verduras seleccionadas, así como en algunos sazonadores, lo que representa una alternativa para optimizar el gasto en productos frescos.
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Otros segmentos también registran rebajas. Se contemplan descuentos del 30 % en café de la marca Juan Valdez y en productos capilares de Savital. A esto se suman reducciones del 20 % en bebidas gaseosas, pastas y embutidos seleccionados, además de descuentos de hasta el 35 % en artículos de limpieza y mantenimiento del hogar.
Un componente central de la campaña es la “Makromanilla”, que permite acumular beneficios adicionales en determinadas categorías. Por ejemplo, los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta el 25 %, más un 5 % adicional, en lácteos y bebidas seleccionadas. En el caso de vegetales congelados de la marca McCain, los beneficios pueden alcanzar el 35 % más un 5 % extra. Para proteínas como pollo, pescado y mariscos, los descuentos llegan hasta el 30 %, con un 5 % adicional.
La compañía ha precisado que estos beneficios exclusivos aplican únicamente en tiendas físicas y requieren la presentación de la manilla al momento del pago, lo que convierte este elemento en una pieza clave dentro de la estrategia promocional.