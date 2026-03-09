Tradicional supermercado lanzó 50 % de descuento en frutas y verduras: Mitad de precio para segundo producto

La cadena mayorista Makro anunció una nueva jornada de descuentos en el marco de su campaña Makromanía del Ahorro, una estrategia comercial orientada a ofrecer productos de consumo cotidiano a precios competitivos. La iniciativa, que hace parte de su calendario promocional, busca facilitar el acceso a bienes esenciales para el hogar mediante rebajas en distintas categorías.
Las promociones estarán disponibles hasta el 12 de marzo de 2026 en las 21 tiendas que la compañía opera en Colombia. Durante este periodo, los clientes podrán encontrar descuentos en una amplia variedad de productos que incluyen alimentos, artículos de aseo, productos de cuidado personal y utensilios para el hogar.
De acuerdo con la compañía, esta fase de la campaña se concentra en productos básicos de la canasta familiar. En algunos casos, las rebajas pueden alcanzar hasta el 50 % del precio habitual, dependiendo de la categoría y la referencia seleccionada. Además, los compradores tendrán la posibilidad de acceder a beneficios adicionales a través de la denominada Makromanilla del Ahorro, un mecanismo promocional que permite activar descuentos exclusivos en determinados productos.
Entre las ofertas más destacadas figuran rebajas de hasta el 50 % en frutas y verduras específicas, como lechugas y ajos. Asimismo, se incluyen promociones bajo la modalidad de “segunda unidad al 50 %” en ciertos alimentos congelados y productos de consumo frecuente. En esta categoría se encuentran, por ejemplo, helados de la marca Aro en presentaciones de cuatro litros, así como algunas referencias de plátanos y yucas comercializadas bajo la marca Monterojo.
¿Qué otros productos tendrán descuentos en Makro?
La campaña también contempla descuentos en productos relacionados con el aseo del hogar. En este segmento, los consumidores podrán encontrar rebajas de hasta el 40 % en detergentes, suavizantes y toallas de limpieza. A esta oferta se suman snacks para perros y algunos accesorios deportivos pertenecientes a la línea Qmax.
En el portafolio de cuidado personal y limpieza doméstica, las promociones alcanzan descuentos de hasta el 35 %. Dentro de esta categoría se incluyen productos para el cuidado capilar y facial, enjuagues bucales, cremas dentales y diversos artículos de limpieza. También figuran productos del portafolio de Blancox y blanqueadores o desmanchadores de marcas reconocidas como Clorox. Además, algunos productos de despensa hacen parte de esta misma línea promocional.
Otros alimentos básicos también estarán incluidos en la jornada de descuentos. Según informó la empresa, se aplicarán rebajas de hasta el 30 % en productos como granos de la marca Elicampo, aceites vegetales, salsas, café, cereales y arroz de la marca Diana. A esta lista se suman utensilios de limpieza para el hogar, entre ellos traperos y escobas.
La oferta promocional también incorpora rebajas de hasta el 25 % en productos lácteos y derivados, entre los que se encuentran kumis, bebidas lácteas, crema de leche, quesillos y margarinas. En esta misma categoría se incluyen artículos como pastas, harinas de trigo, mezclas para la preparación de alimentos, café instantáneo, granolas y productos de charcutería.
Finalmente, la compañía indicó que los clientes que realicen compras iguales o superiores a 200.000 pesos podrán acceder a la Makromanilla del Ahorro, un beneficio que permite activar descuentos adicionales a los ya incluidos en el volante promocional o acceder a ofertas exclusivas que pueden llegar hasta el 50 % en productos seleccionados.