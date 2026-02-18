Supermercado que ahora compite con ARA y D1 sacó descuento del 50 % en varios productos alimenticios

Tras el proceso de ajuste comercial que la compañía ha denominado Mikro 2.0, la cadena mayorista Makro anunció una nueva campaña promocional titulada Ofertas de Quincena.
La jornada comercial estará vigente hasta el 19 de febrero de 2026 e incluye rebajas que, según la compañía, pueden alcanzar el 50 % en distintos productos de la canasta básica y en artículos de uso frecuente.
Makro explicó que la iniciativa fue diseñada para atender tanto a compradores institucionales —como tenderos, restaurantes y emprendimientos gastronómicos— como a consumidores finales que realizan su mercado periódico. La propuesta, de acuerdo con la empresa, busca facilitar el acceso a alimentos y bienes esenciales en un escenario en el que muchas familias han ajustado sus presupuestos.
“La jornada busca que hogares y comercios encuentren ahorro real en sus compras cotidianas”, indicó la cadena durante la presentación de la campaña.
¿Qué productos estarán en descuento en Makro?
Dentro de la oferta destacan las frutas y verduras seleccionadas, cuyos precios tendrán reducciones de hasta el 50 %. Entre los productos incluidos aparecen referencias de consumo habitual como lechuga, papaya, melón y ajo. Además, se anunciaron rebajas cercanas al 25 % en el tomate chonto, ingrediente ampliamente utilizado en la cocina colombiana.
En la categoría de proteínas y alimentos congelados, los descuentos alcanzan hasta el 25 %. Allí se encuentran productos como filete de tilapia, lomo de atún, pollo, chorizos, cazuela de mariscos y pulpas de fruta. Este tipo de promociones resulta especialmente relevante para pequeños establecimientos de comida que requieren abastecimiento constante y control de costos.
La campaña también contempla reducciones de hasta el 30 % en productos de despensa. La lista incluye arroz, granos secos, pastas, aceites, salsas, azúcar, gelatinas y bebidas en polvo, categorías consideradas fundamentales en el consumo doméstico.
En el segmento de lácteos y derivados se aplicarán descuentos en leche, margarinas, yogures, bebidas vegetales y quesos. A estas ofertas se suman promociones en carnes frías, arepas, pan tajado y artículos de repostería, con rebajas cercanas al 30 % en algunas referencias.
La estrategia comercial no se limita a alimentos. Makro informó que habrá descuentos de hasta el 40 % en artículos no alimentarios asociados al mantenimiento del hogar y la higiene personal. Entre ellos figuran detergentes, suavizantes, limpiadores multiusos, papel higiénico, productos de higiene oral, desodorantes, jabones y productos capilares.