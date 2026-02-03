Tradicional supermercado se transformó y hará competencia a ARA y D1: Mercar será más económico

Makro es uno de los supermercados más tradicionales de Colombia, el cual avanza en la consolidación de un modelo de negocio para replantear el concepto tradicional y dar un giro en el mercado retail, donde competirá con grandes en este sector como Tiendas ARA y D1.
De esta manera, la compañía da un fortalecimiento de su propuesta de Makro y también será Mikro 2.0, una evolución de campaña comercial que es una gran apuesta y transformación para la compañía.
Los cambios estructurales responden a los hábitos de consumo, donde hay diversas variables como confiabilidad, rendimiento, experiencia, pero, sobre todo, calidad que pesan dentro del contexto del precio.
Con estos cambios flexibles, Makro permitirá a los consumidores la compra, que según corresponda, bajos sus necesidades. Además, destacaron que su estrategia no será solo en descuentos temporales sino destacar una estructura de valor sostenida en un amplio portafolio con una estabilidad en los precios, lo que permite que hacer mercado sea mucho más económico.
¿Qué productos de Mikro 2.0 serán los que tendrán precios bajos?
Desde Makro destacaron que tendrán la ampliación de más de13.000 referencias en productos de marcas reconocidas, marcas importadas y marcas propias de la canasta familiar y otras alianzas para brindar una mejor experiencia al usuario.
Entre los productos destacan alimentos básicos, carnes, vinos, aceites, proteínas, entre otros que son clave para el diario vivir de los ciudadanos.
Nicolás Tobón, quien es el CEO de Makro destacó que la empresa con su apuesta de Mikro es “un reflejo de como ha evolucionado la forma de mercar en el país. Hoy las personas quieren decidir cuánto comprar, pero sin renunciar a calidad, variedad y precio”.
Con esto, la compañía busca generar una evolución al mercado retail que priorizan el valor de la compra y la optimización del gasto en los hogares colombianos.