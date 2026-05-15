Ahorrar dinero en Colombia empezó a convertirse nuevamente en un negocio rentable para los usuarios financieros. En medio de tasas de interés todavía elevadas y una mayor competencia entre bancos digitales y tradicionales, varias entidades comenzaron a lanzar productos que prometen rendimientos de hasta 12 % efectivo anual por mantener dinero en cuentas, bolsillos o CDT digitales.
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La tendencia refleja un cambio en la estrategia de los bancos, que ahora buscan que los clientes no solo usen sus cuentas para recibir nómina o hacer pagos diarios, sino también para administrar metas financieras y generar rentabilidad sobre recursos que normalmente permanecían quietos.
En los últimos días, Banco de Occidente y Banco Popular presentaron nuevas herramientas digitales enfocadas precisamente en ese segmento: usuarios que quieren mantener liquidez, pero también obtener rendimientos superiores a los de una cuenta tradicional.
Banco de Occidente lanzó KUBO con rentabilidades de hasta 12 %
Una de las apuestas más agresivas llegó desde Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, que anunció el lanzamiento de KUBO, una plataforma financiera digital que combina ahorro, inversión, transferencias y productos de rentabilidad dentro de un mismo ecosistema.
La entidad explicó que el sistema permitirá abrir hasta cinco “KUBOS Rentables” con una tasa de 9 % efectivo anual, además de acceder a CDT digitales con rentabilidades de hasta 12 % E.A.
Según el banco, los usuarios también podrán invertir en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) desde $30.000 y abrir CDT digitales desde $500.000, además de enviar y recibir dinero desde el exterior y hacer transferencias inmediatas mediante Bre-B.
“Hoy el reto no es sólo ahorrar, sino lograr que el dinero trabaje de forma inteligente”, afirmó Julián Sinisterra, vicepresidente Comercial de Personas del Banco de Occidente.
La entidad busca diferenciarse especialmente en dos aspectos: seguridad y eficiencia tributaria. A diferencia de una cuenta tradicional, los KUBOS Rentables no están asociados a tarjetas débito físicas, una decisión con la que el banco pretende reducir riesgos de fraude y fomentar el ahorro disciplinado.
Además, Banco de Occidente aseguró que las transferencias entre cuentas del mismo titular estarán exentas del GMF o 4×1.000 y no requerirán reporte a la DIAN dentro de la misma entidad, según la normativa vigente.
Banco Popular entra a competir con bolsillos al 9,5 %
En paralelo, Banco Popular anunció una nueva funcionalidad para clientes de cuentas de nómina y pensión: “bolsillos” digitales con rentabilidad de 9,5% efectivo anual y liquidación diaria de intereses.
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La propuesta busca que los usuarios puedan separar dinero dentro de la misma cuenta para diferentes objetivos como ahorro, gastos, emergencias o metas personales, sin necesidad de abrir productos adicionales.
A diferencia de un CDT tradicional, el dinero mantiene disponibilidad inmediata y puede moverse entre bolsillos o regresar al saldo principal cuando el cliente lo necesite.
Por ejemplo, un trabajador podría separar parte de su nómina en un bolsillo para vacaciones, otro para emergencias y otro para pago de impuestos, mientras cada uno genera intereses diarios dentro de la misma cuenta.
“Con esta solución buscamos que nuestros clientes puedan organizar mejor su dinero y hacerlo crecer sin complicaciones”, señaló Luis Fernando Gómez, vicepresidente de Banca de Personas y Experiencia de Cliente del Banco Popular.
La funcionalidad estará disponible desde la aplicación móvil y permitirá crear, modificar o eliminar bolsillos en cualquier momento. Aunque las tasas anunciadas llaman la atención, la recomendación es revisar varios puntos antes de trasladar recursos.
Entre ellos están las condiciones de permanencia, límites de monto, costos asociados, tributación sobre rendimientos y si las tasas promocionales tienen vigencia temporal.
También es clave entender la diferencia entre productos de ahorro tradicionales y alternativas de inversión como CDT o fondos colectivos, ya que no todos manejan el mismo nivel de liquidez o riesgo.
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En el caso de KUBO, por ejemplo, parte de la estrategia consiste en conectar el ahorro con inversiones en CDT y fondos de inversión colectiva. Mientras tanto, el modelo del Banco Popular se enfoca más en la administración diaria del dinero dentro de cuentas de nómina y pensión, manteniendo disponibilidad inmediata de los recursos.