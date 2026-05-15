En Colombia, millones de personas trabajan hoy como freelancers, contratistas o independientes, una modalidad laboral que gana terreno por la digitalización y la flexibilidad, pero que también trae un reto silencioso: administrar correctamente el dinero.
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Para muchos, el problema no aparece cuando entra el pago de un cliente, sino meses después, cuando llegan las obligaciones con la DIAN, el IVA o la seguridad social y descubren que parte de esos ingresos realmente nunca les perteneció.
En medio del calendario tributario de 2026 y con mayores controles fiscales, expertos advierten que separar dinero desde cada pago dejó de ser una recomendación financiera y se convirtió en una necesidad para evitar crisis de caja, deudas y sanciones.
La advertencia llega en un momento en que el trabajo independiente sigue ganando espacio en Colombia, impulsado por plataformas digitales, economía freelance, teletrabajo y contratación por servicios. Sin embargo, muchos trabajadores todavía manejan sus ingresos como si todo el dinero recibido fuera de libre uso.
“La pregunta correcta no es cuánto me tocará pagar al final, sino cuánto debo separar desde cada pago para no ahogarme después”, explicó Marcela Salazar Londoño, directora del programa de Contaduría Pública de Areandina, seccional Pereira.
Cuánto deberían ahorrar freelancers e independientes para impuestos en 2026
La principal recomendación de expertos tributarios es separar entre 15 % y 25 % de los ingresos mensuales para cubrir obligaciones relacionadas con renta, retenciones y otros efectos tributarios.
El porcentaje puede variar dependiendo del nivel de ingresos, los gastos deducibles, las retenciones aplicadas y el régimen tributario en el que esté inscrito el contribuyente. Quienes tienen mayores ingresos o menos gastos soportados deberían acercarse más al rango superior del ahorro preventivo.
Según Areandina, uno de los errores más frecuentes ocurre cuando el independiente espera hasta agosto o septiembre —época habitual de vencimientos de declaración de renta para personas naturales— para empezar a calcular cuánto debe pagar.
“El golpe al bolsillo aparece cuando el independiente improvisa en agosto o septiembre y descubre que ya se gastó el dinero que debía reservar”, advirtió Salazar.
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La situación suele agravarse en trabajadores que reciben pagos irregulares o manejan varios contratos simultáneamente sin una planeación financiera clara.
El IVA no es plata libre: el error más común entre independientes
Otro de los puntos críticos señalados por expertos tiene que ver con el manejo del IVA. Muchos freelancers o contratistas incorporan ese dinero a sus gastos diarios sin considerar que posteriormente deberá entregarse al Estado.
“El IVA no puede convertirse en capital de trabajo ni en plata para cubrir urgencias; mezclarlo con la caja personal es una de las causas más frecuentes de descuadre”, señaló la directora de Contaduría Pública de Areandina.
La recomendación es manejar cuentas separadas o “bolsillos” distintos para impuestos, seguridad social y gastos operativos.
En términos prácticos, expertos sugieren dividir las finanzas personales en tres partes:
- Un primer bolsillo destinado exclusivamente a impuestos, con entre 15 % y 25 % del ingreso.
- Un segundo ahorro preventivo para seguridad social, equivalente a entre 12 % y 15 %.
- Y un tercer componente para gastos personales y operación del negocio o actividad profesional.
La estrategia busca evitar uno de los mayores problemas de caja entre independientes: gastar dinero que realmente pertenece a obligaciones futuras.
Declaración de renta 2026: declarar no siempre significa pagar
Otro aspecto que suele generar confusión es que muchas personas creen que declarar renta automáticamente implica pagar impuesto.
No obstante, especialistas recuerdan que una persona puede quedar obligada a declarar por superar topes de ingresos, patrimonio, consumos o consignaciones, aun cuando el resultado final no arroje saldo a pagar.
Aun así, el hecho de no proyectar adecuadamente las obligaciones tributarias puede generar dificultades de liquidez cuando llegan los vencimientos.
También influye el régimen tributario elegido. En Colombia, los independientes pueden tributar bajo régimen ordinario o SIMPLE, y esa decisión cambia significativamente la forma de calcular cuánto dinero conviene reservar durante el año.
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En el régimen ordinario, el impuesto depende de la utilidad luego de descontar costos y deducciones. En el SIMPLE, en cambio, se aplica una tarifa sobre ingresos brutos dependiendo de la actividad económica y el nivel de facturación.
“Escoger un régimen porque suena más fácil, sin proyectar ingresos y gastos del año, es una decisión que puede salir costosa”, aseguró Salazar. Además del ahorro preventivo, especialistas recomiendan documentar correctamente todos los gastos relacionados con la actividad profesional.