Red Aval habilita retiros sin contacto para usuarios de cualquier entidad financiera

A partir de ahora, clientes de cualquier entidad financiera podrán hacer retiros sin contacto en los cajeros del Grupo Aval. Con la nueva funcionalidad, los usuarios tendrán la opción de retirar efectivo acercando su tarjeta al lector del cajero, sin necesidad de insertarla.
Dicha operación es posible gracias al uso de tecnología NFC (Near Field Communication), que agiliza la transacción, reduce la manipulación del plástico, contribuye a disminuir riesgos asociados a la clonación y ayuda a prolongar la vida útil de las tarjetas.
Esta solución ya había sido habilitada de manera pionera en 2025 para Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y usuarios de dale! Ahora, con esta apertura, Grupo Aval fortalece su red de más de 2.700 cajeros en el país para responder a las nuevas dinámicas del sistema y operar bajo los estándares de seguridad y controles definidos por cada entidad financiera.
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Isabel Cristina Martínez, presidente de Aval Valor Compartido, señaló que esta ampliación va en línea con la visión del Grupo por ofrecer una experiencia más simple, rápida y segura a través de la tecnología.
“Los usuarios buscan interacciones cada vez más sencillas con sus servicios financieros y esta funcionalidad responde a esa necesidad”, afirmó.
La entidad también añadió que la evolución de este canal fortalece el rol de los cajeros automáticos como plataformas de servicio más seguras, intuitivas y alineadas con las necesidades actuales de los usuarios.