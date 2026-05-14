El boom del oro digital: esto debe revisar antes de invertir 

La búsqueda de alternativas para proteger el dinero está cambiando rápidamente en Colombia. En medio de la volatilidad internacional, el fortalecimiento del oro y el auge de las plataformas digitales, cada vez más personas están explorando nuevas formas de inversión que combinan activos tradicionales con tecnología financiera.
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En ese escenario, el llamado “oro digital” empezó a ganar protagonismo entre inversionistas, fintech y usuarios que buscan refugio frente a la incertidumbre económica.
Sin embargo, mientras el interés crece aceleradamente, también aumentan las dudas sobre qué tipo de producto están comprando realmente los usuarios, cómo funciona el respaldo y cuáles son los riesgos detrás de algunas ofertas.
El auge de este mercado ya mueve cifras históricas. Según el reporte RWA Report 2026 de CoinGecko, el oro tokenizado alcanzó US$90.700 millones en volumen spot durante el primer trimestre de 2026, superando incluso los US$84.640 millones negociados durante todo 2025.
El crecimiento coincide con un momento récord para el mercado global del oro. El World Gold Council reportó que la demanda total del metal, incluyendo operaciones extrabursátiles, llegó a 1.231 toneladas durante el primer trimestre del año. Aunque el crecimiento en volumen fue de 2 % anual, el valor aumentó 74 % y alcanzó US$193.000 millones, impulsado por los altos precios internacionales y la búsqueda de activos considerados refugio.
Ese panorama abrió espacio para una nueva generación de productos financieros digitales vinculados al oro. Hoy existen plataformas que ofrecen tokens respaldados en metal físico, saldos atados al precio internacional del oro, recompensas expresadas en oro digital e incluso beneficios comerciales ligados a este activo.
Qué deben revisar los colombianos antes de invertir en oro digital
Uno de los principales problemas es que muchas personas creen que todos los productos funcionan igual, cuando en realidad existen diferencias importantes en respaldo, liquidez, auditorías y riesgos.
Recientemente Reuters informó que Tether Gold (XAUT), uno de los productos más conocidos del mercado, agregó seis toneladas de oro durante el primer trimestre de 2026 y llegó a 22 toneladas de respaldo. La agencia también señaló que Tether mantiene cerca de 154 toneladas de oro en reservas.
Sin embargo, expertos advierten que el tamaño de una plataforma no elimina automáticamente los riesgos para el usuario.
Camilo Suárez, CEO de Vurelo app, fintech que facilita la compra de dólares digitales y entrega cashback en oro digital respaldado en XAUT, aseguró que “aunque este activo crece en interés, aún es joven en su adopción en el país. Y si bien puede posicionarse como una opción atractiva para diversificar las inversiones y los ahorros, también puede convertirse en un terreno fértil para generar confusiones entre activos realmente respaldados, beneficios comerciales y ofertas de alto riesgo”.
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Precisamente, una de las primeras recomendaciones es verificar si el producto realmente tiene respaldo en oro físico. Especialistas señalan que no basta con que una plataforma utilice palabras como “oro” o “respaldado”. El usuario debería poder identificar quién custodia el metal, en qué país se encuentra almacenado, qué firma realiza auditorías y con qué frecuencia se publican esos reportes.
Otro aspecto fundamental es entender qué está comprando realmente la persona. En algunos casos se adquiere un token respaldado por reservas físicas auditadas, mientras que en otros únicamente se recibe un beneficio comercial calculado con base en el precio del oro.
“No todo lo que se presenta como oro digital funciona igual. Puede ser un token respaldado por oro auditado, una exposición al precio del metal, una recompensa o un beneficio comercial. La pregunta clave es simple: ¿hay un activo real detrás y puedo verificarlo?”, agregó Suárez.
También aparecen costos que muchas veces pasan desapercibidos para los usuarios. Algunas plataformas cobran comisiones por compra, venta, mantenimiento, conversión, retiro o diferencias entre precio de compra y recompra, lo que puede afectar significativamente la rentabilidad final.
El crecimiento del oro digital también está relacionado con el auge de los activos digitales en América Latina. Chainalysis calculó que la región registró cerca de US$1,5 billones en transacciones cripto entre julio de 2024 y junio de 2025, reflejando una base cada vez más amplia de usuarios familiarizados con plataformas digitales de inversión.
Sin embargo, el crecimiento del mercado también está atrayendo ofertas riesgosas o poco transparentes. Expertos advierten sobre señales de alerta como promesas de rentabilidad fija, ganancias rápidas garantizadas, bonos por invitar personas, falta de auditorías públicas, presión para invertir o dificultades para retirar recursos.
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Por eso, analistas insisten en que la discusión no debe centrarse únicamente en cuánto puede subir el precio del oro, sino en entender cómo funciona el producto, qué respaldo existe detrás de la inversión y cuáles son las garantías reales para recuperar el dinero.