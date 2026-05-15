Finanzas personales

Colpensiones tendrá jornada especial para el traslado de cotizantes desde fondos privados

Recordó Colpensiones cuáles deben ser los requisitos para pasarse de un fondo privado a Colpensiones.

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Algunos deberán buscar fondo privado de pensión en Colombia en 2025. Imagen: Colpensiones

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Colpensiones, en el marco de la oportunidad de traslado aprobada en la reforma pensional, anunció una jornada especial en la que atenderá a las personas que estén en fondos privados y cumplan con los requisitos de la norma para pasarse al fondo público.

De acuerdo con la entidad, esta campaña es especial, pues tendrá atención inmediata y personalizada para poder llevar a cabo el cambio de régimen antes de julio, momento en el que se vence el plazo.

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A los colombianos que se trasladaron en la «ventana de oportunidad» y ya se pensionaron sí se les pasarán sus ahorros a Colpensiones. Foto: Sebastián Londoño / Valora Analitik

Según Colpensiones, la campaña denominada ‘Semana Nacional del Traslado’ se llevará a cabo entre el 19 y el 25 de mayo.

Para poder acceder a la ventana de traslado, hay que recordar que las mujeres deben tener más de 47 años o, al menos, 750 semanas cotizadas. En el caso de los hombres, deben tener 52 años o más, con mínimo 900 semanas cotizadas.

Detalles de la jornada para trasladarse a Colpensiones

La jornada especial se llevará a cabo en los puntos de Atención Colpensiones del país, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y se pide a los interesados acercarse con la documentación que pueda facilitar el proceso, como la historia laboral o los registros de aportes.

La entidad recordó que toda persona que busque hacer el traslado a Colpensiones debe haber aprobado la doble asesoría para establecer la conveniencia, o no, de realizar el cambio.

todos los trabajadores en Colombia deberán cotizar en Colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Recomendado: Superfinanciera abre investigación por traslado de ahorros de fondos a Colpensiones

El gobierno Petro y los fondos privados siguen enfrentados por el traslado de los ahorros de los trabajadores, a la espera de nuevas medidas del Ejecutivo para hacer efectivo el pago de los dineros de los jubilados que ya cumplieron los requisitos de pensión.

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Tags: colpensiones
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