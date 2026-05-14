Por medio de un comunicado de prensa, la Superintendencia Financiera dio a conocer que inició investigaciones sobre el traslado de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones.
Según la entidad, estos ahorros son correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media.
Agregó la Superfinanciera que este traslado de recursos es de aportantes que ya consolidaron su derecho pensional estando en Colpensiones.
Indica la entidad que, a la fecha, el monto total de estos recursos asciende a $8,7 billones y corresponden a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional.
Más detalles del traslado de ahorros a Colpensiones
Datos del gobierno Petro muestran que, de ese total, 24.331 ya están recibiendo su mesada a manos de Colpensiones.
“Como se sabe, el Decreto 415 de 2026 estableció condiciones y plazos para el traslado de estos recursos. No obstante, dicha norma se encuentra suspendida por los autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026, proferidos por el Consejo de Estado”, dijo la Superintendencia.
Finalizó la entidad explicando que las investigaciones “anunciadas permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano”.