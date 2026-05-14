El índice MSCI Colcap cae 0,73 % y completa cinco jornadas consecutivas de corrección

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 13 de mayo de 2026 en 2.073,46 puntos registrando una variación negativa de – 0,73 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 0,26 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap establece nuevamente una tendencia bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.200 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $204.821 millones, mostrando una variación positiva de 14,3 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $179.226 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,62 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $85.937 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,53 %) que negoció $39.943 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF HCOLSEL (Hcolsel – 2,42 %) que transó un monto de $10.612 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Acerías Paz del Río (Pazrio) que retrocede – 3,90 %.
- En la segunda casilla, Títulos Inmobiliarios (TIN) que cae – 3,99 %.
- Finalmente, las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que bajaron – 3,25 %.
Las acciones de Grupo Éxito (Éxito) suben 2,72 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap