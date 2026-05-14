Premercado | Trump y Xi Jinping se oponen a que Irán tenga armas nucleares; coinciden en abrir Ormuz

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas registraron modestas ganancias el jueves, impulsadas por la fortaleza de los valores de semiconductores y tecnología, mientras que las acciones chinas cayeron al iniciarse en Pekín una cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y China.
Las acciones chinas se quedaron rezagadas respecto a sus homólogas regionales, con el Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite perdiendo un 0,8 % y un 0,7 %, respectivamente.
Los índices habían alcanzado a principios de esta semana sus niveles más altos en cuatro años y medio y en 11 años, respectivamente, y se enfrentaron a algunas tomas de beneficios.
Por su parte, el Kospi de Corea del Sur, uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas, subió un 0,2 %, al igual que el índice Nikkei 225 de Japón.
El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,7 %, impulsado principalmente por una subida del 5 % de Alibaba Group Holding Ltd después de que el gigante de internet anunciara que incrementará su inversión en inteligencia artificial durante los próximos tres años.
No obstante, los resultados sí mostraron algunos retornos iniciales de la inversión de Alibaba en inteligencia artificial.
Otras bolsas cayeron. El ASX 200 de Australia perdió un 0,1 %, extendiendo las pérdidas a una quinta sesión consecutiva en medio de una creciente preocupación por el impacto económico e inflacionario de la guerra con Irán.
Las acciones chinas habían subido con fuerza antes del ampliamente esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.
Ambos líderes tienen previsto abordar una serie de asuntos de gran importancia, entre ellos los aranceles comerciales, Taiwán y la inteligencia artificial. Trump aterrizó en Pekín el miércoles acompañado de un grupo de destacados líderes empresariales, lo que alimentó las esperanzas de una mejora en las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas continúan la tendencia registrada el miércoles, en una sesión en la que fue de menos a más, y han abierto en positivo pendientes de la reunión en Pekín que celebran el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.
La bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 1,12 %; seguida de París, con el 0,69 %; Milán, con el 0,65 %; Madrid, con el 0,51 %; y Londres, con el 0,02 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europea de mayor capitalización, también sube el 0,75 %.
En España destaca este jueves la publicación del índice de precios de consumo (IPC), que se moderó dos décimas en abril hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y en vigor desde el mes de marzo.
Mercados de EE. UU. y América
Trump y su homólogo chino Xi Jinping han concluido su primera ronda de conversaciones durante una cumbre de dos días, en la que Xi declaró a los medios estatales que las negociaciones en torno al comercio, en particular, estaban avanzando. Sin embargo, advirtió que la presión de Estados Unidos sobre Taiwán podría deteriorar las relaciones.
Adicionalmente, ambos coincidieron en que Irán “nunca deberá tener armas nucleares” y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión de la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca.
Según el comunicado, en el encuentro del Gran Palacio del Pueblo, Xi “expresó su interés” en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del golfo Pérsico.
Los dos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a “expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria”, apuntó la Casa Blanca.
Trump pidió a Xi seguir trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícolas estadounidenses.
Así, la reunión de trabajo en este primer día de la visita de Trump a Pekín duró algo más de dos horas y no se saldó con grandes anuncios o acuerdos a la espera de que mañana se cierre una cumbre que Trump ha dicho que será “la más importante de la historia”.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Mientras los líderes y los principales ejecutivos empresariales se reúnen en China, la economía mundial afronta un panorama incierto debido al cierre continuado del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital frente a la costa sur de Irán por la que fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El precio del petróleo, que caía, se ha dado la vuelta y el Brent, el de referencia en Europa, sube un 0,19 % hasta los US$105,85 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., avanza el 0,15 %, hasta US$101,15.
Por su parte, el gas natural TTF desciende un 1 % hasta los 46,45 euros el, y los metales preciosos, el oro y la plata, registran caídas del 0,05 % hasta los US$4.704 la onza, en el caso del primero, y del 2,13 % en el caso del segundo hasta los US$87,44.
Finalmente, el bitcoin sube 0,15 % hasta US$79.797.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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