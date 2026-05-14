En entrevista con Valora Analitik, Marina Valentini, estratega global de mercados en J.P. Morgan Asset Management, explicó los escenarios que enfrentan los inversionistas ante una economía con altas presiones inflacionarias pero con un crecimiento sostenible.
El futuro de los conflictos liderados por Estados Unidos, así como la actuación de la Reserva Federal (Fed), condicionarán las recomendaciones, el apetito de riesgo y la búsqueda de activos refugio en lo que resta del año.
Pregunta: Algunos analistas señalan una notable resiliencia del crecimiento económico a pesar de la alta inflación. ¿Cuál es la tesis que manejan sobre este fenómeno?
Marina Valentini: El conflicto en el Medio Oriente introduce nuevas presiones estanflacionarias que no estaban previstas a inicios de año; sin embargo, se percibe más como un choque de oferta de corto plazo, centrado en las commodities y los precios de la energía. El escenario base contempla una «luz al final del túnel» con la reapertura del Estrecho de Ormuz en pocas semanas, permitiendo que el flujo de petróleo se normalice hacia la segunda mitad del año.
Considerando que sea una disrupción temporal, la economía global muestra solidez. Cabe resaltar a Estados Unidos, que ha reducido significativamente su dependencia energética frente a la década de los 70, siendo ahora un exportador neto de petróleo. Además, el consumidor estadounidense contó con un fuerte apoyo fiscal y vio crecer su patrimonio neto. Aunque se prevé una moderación del crecimiento en EE. UU. (del 2% al 1.8% aproximadamente), el riesgo persiste en la inflación, que podría subir al 4% a mitad de año antes de ceder al 3% hacia el cierre.
Bajo este panorama, se espera que la Fed no reaccione de forma agresiva y mantenga las tasas sin cambios durante gran parte del año. Otros países, como Brasil, muestran resiliencia, mientras que Europa y naciones asiáticas dependientes del crudo del Estrecho de Ormuz resultan más vulnerables.
P: Se menciona la resiliencia de EE. UU. bajo el gobierno de Trump, especialmente hacia el segundo semestre, pero se observan mensajes erráticos del mandatario: una semana escala el conflicto con Irán y a la siguiente reduce el tono. ¿Se mantiene el escenario de resiliencia pese a la volatilidad política?
MV: Es un año con excesivo ruido geopolítico y doméstico, sumado a las elecciones intermedias (midterms) en noviembre. Es probable que la administración implemente medidas adicionales, como estímulos fiscales, mientras la situación en Medio Oriente permanece incierta.
Aun así, la resiliencia económica es destacable. No se deben ignorar tendencias estructurales potentes como la Inteligencia Artificial (IA). El CAPEX global en IA aumentó un 7% en el primer trimestre, lo que sustenta la economía y el mercado estadounidense. La bolsa ha alcanzado máximos históricos y el S&P 500 ha subido un 7% desde el inicio del conflicto. El mercado ya asimiló la incertidumbre en marzo y ahora vislumbra una recuperación impulsada por las expectativas de utilidades en el sector tecnológico.
P: Un escenario similar fue la pandemia, con el petróleo y los activos refugio al alza mientras la actividad caía por las restricciones. ¿Cuál es la diferencia fundamental con la situación actual?
MV: Existen diferencias marcadas respecto a 2022. Primero, en aquel entonces la inflación en EE. UU. ya se ubicaba en el 7.5% cuando Rusia invadió Ucrania; actualmente se parte de un punto más bajo (2.5% en EE. UU. y 2% en Europa). Segundo, los bancos centrales cuentan con mayor margen de maniobra. En 2022, las tasas estaban en niveles cercanos a cero o negativos y se reaccionó tarde. Hoy, las tasas son elevadas, lo que permite a los organismos ser más pacientes. Además, el impulso actual del CAPEX en IA es un factor inexistente en periodos anteriores.
El papel de los bancos centrales: Fed, tasas e inflación
P: Respecto a los bancos centrales, existe la percepción de que la Fed ha endurecido su mensaje. Ante una postura más restrictiva, ¿dónde deben buscar los inversionistas activos diferenciadores?
MV: Se coincide en que la Fed permanecerá en «modo hibernación», manteniendo las tasas estables la mayor parte del año. No obstante, se ve margen de maniobra hacia el cierre del ejercicio conforme el mercado laboral continúe enfriándose.
Se identifican oportunidades en el tramo corto e intermedio de la curva de tipos en EE. UU. Asimismo, resulta atractivo el crédito Investment Grade estadounidense con rendimientos del 5%, y el High Yield cercano al 7.5%, aunque en este último es vital priorizar la calidad y evitar empresas vulnerables. Se mantiene una postura pro-riesgo en acciones vinculadas a la IA, semiconductores en Asia (Corea y Taiwán), infraestructura y activos alternativos.
P: ¿Existe riesgo de recalentamiento económico con la bajada de tasas prevista para finales de año o inicios del próximo?
MV: Si la Fed opta por recortar, se trataría de un «recorte de seguro» para apuntalar el mercado laboral, que ha pasado de 250,000 contrataciones mensuales post-pandemia a cerca de 50,000 actuales. No serían recortes de estímulo agresivo, ya que existen factores adversos como aranceles más altos y restricciones migratorias que limitan la oferta laboral y desaceleran el crecimiento.
P: Se ha observado un fortalecimiento en diversas monedas de mercados en desarrollo. ¿Es un fenómeno estructural o la Fed reactivará la «aspiradora de dólares» hacia EE. UU.?
MV: El «excepcionalismo» estadounidense de las últimas décadas empieza a ser compartido con Europa, Japón y emergentes asiáticos con una robusta oferta tecnológica; la brecha se está cerrando.
El dólar se depreció un 10% el año pasado y la tendencia continuaba, pero el conflicto detuvo el movimiento debido a su rol como activo refugio. Una vez disipada la incertidumbre, es probable que la rotación global se retome, favoreciendo flujos hacia monedas emergentes y mercados accionarios con utilidades al alza, como Corea, Taiwán y el sector tecnológico en China.
P: ¿Qué rol juegan los activos alternativos para proteger el patrimonio ante la incertidumbre?
MV: Un papel fundamental. Los activos alternativos han dejado de ser opcionales para volverse esenciales. El enfoque actual recae en los activos reales (infraestructura, transporte e inmobiliario), ya que capturan el incremento inflacionario y lo trasladan a la renta del activo. El consumo de agua o electricidad no se detiene en una recesión.
Recomendado: Inflación PCE en EE. UU. repunta a máximos de tres años y presiona a la FED
Se detectan oportunidades en la transición energética y en la demanda eléctrica de los centros de datos para IA, que exigen una inversión masiva en infraestructura. También destaca el Private Equity, dado que las empresas permanecen privadas por más tiempo: el promedio para salir a bolsa en EE. UU. ha pasado de 7 a 14 años.