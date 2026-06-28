¿Es necesaria otra reforma tributaria? Tres mecanismos para recaudar más sin tocar a los mismos de siempre

En un momento en que las finanzas públicas de Colombia enfrentan un panorama crítico, con un déficit cercano a los $106 billones (5,3 % del PIB) y una deuda que amenaza con alcanzar el 70 % del PIB para finales de la década, tanto desde el Gobierno como por parte de los analistas se ha planteado la necesidad de una reforma tributaria.
Y es que mientras el recaudo ha retrocedido del 16,7 % al 14,4 % del PIB, los intereses de la deuda ya consumen uno de cada tres pesos recaudados.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda reveló que es necesario conseguir alrededor de $30 billones adicionales para nivelar las cuentas públicas. El titular de la cartera, Germán Ávila, ha anunciado su intención de radicar un proyecto de ley antes de entregar el timón al presidente electo Abelardo de la Espriella.
Aunque no se conoce aún el articulado, se ha especulado que incluiría las propuestas de las dos últimas reformas tributarias, que le apuntan a los impuestos que más ingresos le dejan al Gobierno: la renta y el IVA.
Al respecto, Christian Quiñonez, CEO de Clever Tax, cuestionó la viabilidad de la propuesta gubernamental al señalar que esta insiste en fórmulas que ya han fallado en el pasado, como la denominada «escalerita» para que más personas paguen impuesto de renta y el aumento de tarifas al patrimonio.
Quiñonez adviertió con especial preocupación sobre la intención de eliminar exenciones de IVA en productos básicos como el huevo y la leche, una medida que considera arriesgada porque podría desencadenar un estallido social similar al de 2021 al encarecer directamente el costo de vida.
El experto insistió en que la crisis fiscal actual es, en gran medida, consecuencia de metas de recaudo elevadísimas y mal proyectadas durante los últimos tres años, criticando que se pretenda cubrir ese rezago insistiendo en gravámenes polémicos a las iglesias, a los licores y a los servicios de mensajería de bajo valor, por mencionar algunos.
Mecanismos del Gobierno para aumentar ingresos más allá de los impuestos
Katherin Diaz de la firma Durán Wealth planteó que la solución no radica en la «tentación de siempre», aumentar las tarifas a los mismos contribuyentes, sino en una estrategia inteligente de tributación internacional y modernización tecnológica.
Ante esta realidad, Diaz propone tres «jugadas maestras» para ejecutar en los primeros 100 días de gobierno, enfocadas en atraer inversión y cerrar brechas de evasión.
En primer lugar, Colombia cuenta actualmente con una red modesta de 15 convenios para evitar la doble imposición entre países, una cifra muy inferior a la de sus pares regionales como México (más de 40) o Brasil (cerca de 30).
Según la experta, lo»más absurdo es que existen tratados ya suscritos con países como Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Luxemburgo, Países Bajos y Brasil que están estancados en trámites burocráticos. Ratificarlos representaría la ganancia fiscal más económica y rápida para el país.
En segundo lugar, a pesar de ser el mayor socio comercial, Colombia no posee un convenio de doble imposición sobre renta con EE. UU. Esta ausencia genera incertidumbre y hace que el capital prefiera destinos como Santiago o Ciudad de México.
De acuerdo con Díaz, la negociación de este acuerdo es vista como un paso técnico y político complejo, pero con el mayor impacto potencial sobre la inversión y la repatriación de utilidades.
Finalmente, se propone convertir la negociación de tratados en una política de Estado mediante una unidad técnica permanente, alejándola de la afinidad diplomática de turno.
Lejos de ser una puerta para que las multinacionales paguen menos, los tratados modernos bajo estándares internacionales (como el proyecto BEPS y el Pilar Dos) incluyen cláusulas antiabuso e intercambio de información, convirtiéndose en «munición directa contra la evasión».
Además, se insta a Colombia a participar activamente en la creación de la convención marco de cooperación tributaria en Naciones Unidas para definir las reglas globales.
La modernización de la DIAN: el motor indispensable
Nada de lo anterior será efectivo si la «casa de máquinas» está averiada. La propuesta de la abogada Katherin Diaz resalta que el sistema Muisca de la DIAN, diseñado en 2006 para 200.000 contribuyentes, hoy está colapsado al atender a más de 700.000.
Lo preocupante para la experta es que, a pesar de contar con un crédito del BID por US$250 millones aprobado desde 2018 para su modernización, el avance ha sido lento y accidentado, alcanzando apenas un tercio de su ejecución para finales de 2024.
Diaz enfatizó que terminar esta actualización tecnológica no es un simple trámite administrativo, sino la inversión pública más rentable: un sistema moderno, apoyado en inteligencia artificial y análisis de datos, podría sumar decenas de billones de pesos al recaudo anual simplemente cobrando lo que ya se causa y cerrando el paso a la evasión.
La hoja de ruta de Durán Wealth sostiene que ratificar, negociar, profesionalizar y modernizar son las cartas que permitirán al país crecer el recaudo y la inversión sin pedirle un solo peso adicional a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias.